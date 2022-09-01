https://ria.ru/20220901/oon-1813802411.html
Генсек ООН призвал глав МВД стран укреплять сотрудничество с организацией
Генсек ООН призвал глав МВД стран укреплять сотрудничество с организацией - РИА Новости, 01.09.2022
Генсек ООН призвал глав МВД стран укреплять сотрудничество с организацией
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на ооновском саммите глав полиций, призвал руководителей МВД стран укреплять сотрудничество с организацией. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:35
2022-09-01T17:35
2022-09-01T17:35
в мире
оон
антониу гутерреш
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ООН, 1 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на ооновском саммите глав полиций, призвал руководителей МВД стран укреплять сотрудничество с организацией."Безопасность персонала, который вы направляете (для службы в миссиях ООН – ред.), имеет первостепенное значение. Поэтому я призываю всех вас помочь нам расширить наши возможности, в том числе технологические, чтобы успевать за потребностями сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал Гутерреш."Давайте работать вместе, чтобы укрепить наши возможности, чтобы максимальная производительность стала стандартом", - добавил он.По его словам, сегодня мир сталкивается с самым большим числом вооруженных конфликтов с 1945 года."Нам больше, чем когда-либо, нужна специальная полицейская экспертиза для поддержания мира, общественного порядка, борьбы с растущей организованной преступностью и незаконным оборотом природных ресурсов, а также для продвижения экологически безопасных методов работы полиции", - указал генсек.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html
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в мире, оон, антониу гутерреш
В мире, ООН, Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал глав МВД стран укреплять сотрудничество с организацией
Генсек ООН Гутерреш призвал глав МВД стран укреплять сотрудничество с организацией
ООН, 1 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на ооновском саммите глав полиций, призвал руководителей МВД стран укреплять сотрудничество с организацией.
"Безопасность персонала, который вы направляете (для службы в миссиях ООН
– ред.), имеет первостепенное значение. Поэтому я призываю всех вас помочь нам расширить наши возможности, в том числе технологические, чтобы успевать за потребностями сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал Гутерреш.
"Давайте работать вместе, чтобы укрепить наши возможности, чтобы максимальная производительность стала стандартом", - добавил он.
По его словам, сегодня мир сталкивается с самым большим числом вооруженных конфликтов с 1945 года.
"Нам больше, чем когда-либо, нужна специальная полицейская экспертиза для поддержания мира, общественного порядка, борьбы с растущей организованной преступностью и незаконным оборотом природных ресурсов, а также для продвижения экологически безопасных методов работы полиции", - указал генсек.