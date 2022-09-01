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В Ясиноватой при обстреле ВСУ две школы и детский сад остались без света
В Ясиноватой при обстреле ВСУ две школы и детский сад остались без света - РИА Новости, 01.09.2022
В Ясиноватой при обстреле ВСУ две школы и детский сад остались без света
Две школы, детсад и более 3,5 тысячи бытовых абонентов остались без света в Ясиноватой в Донецкой Народной Республики из-за обстрела со стороны украинских... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:32
2022-09-01T17:32
2022-09-01T17:32
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в мире
жкх
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Две школы, детсад и более 3,5 тысячи бытовых абонентов остались без света в Ясиноватой в Донецкой Народной Республики из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило в четверг министерство угля и энергетики ДНР."В 16.35 (совпадает с мск) в результате обстрела Ясиноватой обесточено 29 ТП (трансформаторных подстанций), две школы, один детский сад, один водозабор, 3561 бытовой потребитель Ясиноватского РЭС", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Ясиноватая
В Ясиноватой при обстреле ВСУ две школы и детский сад остались без света
В Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ две школы и детский сад остались без света