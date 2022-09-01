https://ria.ru/20220901/obstrel-1813648227.html

Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области

Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области

Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:40

2022-09-01T10:40

2022-09-01T10:47

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили в Telegram-канале областного правительства."Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами. Пострадавших и разрушений нет. Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач. Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме", - сообщили власти.

https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область