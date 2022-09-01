https://ria.ru/20220901/obstrel-1813648227.html
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области
Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:40
2022-09-01T10:40
2022-09-01T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили в Telegram-канале областного правительства."Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами. Пострадавших и разрушений нет. Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач. Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме", - сообщили власти.
https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
10:40 01.09.2022 (обновлено: 10:47 01.09.2022)
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области
Курские власти сообщили об обстреле сел Гордеевка и Алексеевка со стороны Украины