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Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области - РИА Новости, 01.09.2022
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Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области
Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:40
2022-09-01T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили в Telegram-канале областного правительства."Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами. Пострадавших и разрушений нет. Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач. Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме", - сообщили власти.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
10:40 01.09.2022 (обновлено: 10:47 01.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли приграничные села Курской области

Курские власти сообщили об обстреле сел Гордеевка и Алексеевка со стороны Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Приграничные сёла Гордеевка и Алексеевка Глушковского района Курской области были обстреляны со стороны Украины, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщили в Telegram-канале областного правительства.
"Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами. Пострадавших и разрушений нет. Громко было и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, но здесь наши военные работали над выполнением боевых задач. Школа в Алексеевке, как и школа в соседнем с Гордеевкой селе Троицкое, начала учебный год в дистанционном режиме", - сообщили власти.
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