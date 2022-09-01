https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813596736.html

Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов - РИА Новости, 01.09.2022

Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

Закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов вступил в силу в России в четверг, сообщила пресс-служба Минобрнауки. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T01:03

2022-09-01T01:03

2022-09-01T01:07

общество

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов вступил в силу в России в четверг, сообщила пресс-служба Минобрнауки.Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова — один из вузов России, где учится наибольшее число студентов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в университете учатся порядка тысячи таких студентов.По словам ректора Заурбека Саидова, существует особая категория людей среднего возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с ранее полученной специальностью из-за инвалидности.Министерство отмечает, что на базе российский вузов создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая функционирует в рамках госпрограммы "Доступная среда"."Она включает более 590 вузов и филиалов. Цель ресурсных центров — обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования, их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности", - добавили в ведомстве.

https://na.ria.ru/20220815/vuz-1809721201.html

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общество, россия, образование