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Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов - РИА Новости, 01.09.2022
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Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов
Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов - РИА Новости, 01.09.2022
Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов
Закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов вступил в силу в России в четверг, сообщила пресс-служба Минобрнауки. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T01:03
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общество
россия
образование
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов вступил в силу в России в четверг, сообщила пресс-служба Минобрнауки.Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова — один из вузов России, где учится наибольшее число студентов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в университете учатся порядка тысячи таких студентов.По словам ректора Заурбека Саидова, существует особая категория людей среднего возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с ранее полученной специальностью из-за инвалидности.Министерство отмечает, что на базе российский вузов создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая функционирует в рамках госпрограммы "Доступная среда"."Она включает более 590 вузов и филиалов. Цель ресурсных центров — обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования, их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности", - добавили в ведомстве.
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общество, россия, образование
Общество, Россия, Образование
01:03 01.09.2022 (обновлено: 01:07 01.09.2022)
 
Вступил в силу закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

В России вступил закон о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Закон о бесплатном втором среднем профессиональном и высшем образовании для инвалидов вступил в силу в России в четверг, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
"Согласно документу, лица, признанные инвалидами I, II, III группы после получения среднего профессионального образования или высшего образования, смогут получить образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет средств федерального, региональных или местных бюджетов. Порядок, установленный законом РФ, будет таким же, как и для лиц, получающих профессиональное образование соответствующего уровня впервые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что социально значимую инициативу поддерживают в вузах. Чеченский государственный университет имени Ахмата Кадырова — один из вузов России, где учится наибольшее число студентов с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в университете учатся порядка тысячи таких студентов.
По словам ректора Заурбека Саидова, существует особая категория людей среднего возраста, которая потеряла способность заниматься профессиональной деятельностью в соответствии с ранее полученной специальностью из-за инвалидности.
"В подобном случае человек должен иметь право получить второе профессиональное образование за счет государства по какой-либо иной профессии. Это поможет им продолжать быть активной частью общества, не чувствовать себя ущемленными в правах и иметь финансовую независимость, несмотря на имеющиеся ограничения по здоровью", — цитирует слова Саидова пресс-служба.
Министерство отмечает, что на базе российский вузов создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), которая функционирует в рамках госпрограммы "Доступная среда".
"Она включает более 590 вузов и филиалов. Цель ресурсных центров — обеспечение в вузах страны условий, способствующих поступлению людей с ограниченными возможностями здоровья на программы высшего образования, их успешному обучению и трудоустройству по выбранной специальности", - добавили в ведомстве.
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