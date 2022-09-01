https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html

Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории

Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории - РИА Новости, 01.09.2022

Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T00:37

2022-09-01T00:37

2022-09-01T00:37

общество

россия

германия

европа

совет федерации рф

валентина матвиенко

образование

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий.Она отметила, что речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. "Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - написала законодатель.Так, по ее словам, "представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы".На Третий рейх работали предприятия почти всех стран Европы, притом не только оккупированных гитлеровцами, подчеркнула сенатор. "Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна", - написала Матвиенко.Спикер Совфеда считает, что изменению ситуации "способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий"."Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти", - уверена она.

https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813594919.html

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общество, россия, германия, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, образование