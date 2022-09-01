Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813595533.html
Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории
Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории - РИА Новости, 01.09.2022
Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T00:37
2022-09-01T00:37
общество
россия
германия
европа
совет федерации рф
валентина матвиенко
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743273284_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_c228dd1c6751479bac32e9487feec217.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий.Она отметила, что речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. "Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - написала законодатель.Так, по ее словам, "представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы".На Третий рейх работали предприятия почти всех стран Европы, притом не только оккупированных гитлеровцами, подчеркнула сенатор. "Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна", - написала Матвиенко.Спикер Совфеда считает, что изменению ситуации "способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий"."Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти", - уверена она.
https://ria.ru/20220901/vospitanie-1813594919.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743273284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_45bcc717d28a48b7761a1340614e27b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, германия, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, образование
Общество, Россия, Германия, Европа, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Образование
00:37 01.09.2022
 
Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории

Матвиенко предложила провести конкурс на создание правдивого учебника истории России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчебник "История Россия" для 10 класса
Учебник История Россия для 10 класса - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Учебник "История Россия" для 10 класса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий.
"Невозможно переоценить воспитательную роль гуманитарных дисциплин, в первую очередь, истории. В 2013 году президент России выступил с инициативой подготовки для общеобразовательной школы единой линейки учебников. Такая работа проделана. И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний.
Она отметила, что речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. "Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - написала законодатель.
Так, по ее словам, "представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы".
На Третий рейх работали предприятия почти всех стран Европы, притом не только оккупированных гитлеровцами, подчеркнула сенатор. "Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна", - написала Матвиенко.
Спикер Совфеда считает, что изменению ситуации "способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий".
"Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти", - уверена она.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
00:31
Матвиенко: в Совете Федерации поддерживают исполнение гимна России в школах
 
ОбществоРоссияГерманияЕвропаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала