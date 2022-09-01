Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника истории
Матвиенко предложила провести конкурс на создание правдивого учебника истории России
Учебник "История Россия" для 10 класса. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание учебника истории России, освещающего ее правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий.
"Невозможно переоценить воспитательную роль гуманитарных дисциплин, в первую очередь, истории. В 2013 году президент России выступил с инициативой подготовки для общеобразовательной школы единой линейки учебников. Такая работа проделана. И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ ко Дню знаний.
Она отметила, что речь идет об освещении в учебниках отечественной истории, ее нового и новейшего периодов. "Я имею в виду наличие в некоторых из них двусмысленных трактовок, оценок, нечеткой расстановки акцентов", - написала законодатель.
Так, по ее словам, "представляется серьезным упущением то, что в учебниках мало сказано о том, что против Советского Союза воевали не только гитлеровская Германия, но и армии, дивизии Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, национальные формирования СС, в их числе латышский и эстонский добровольческие легионы".
На Третий рейх работали предприятия почти всех стран Европы, притом не только оккупированных гитлеровцами, подчеркнула сенатор. "Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна", - написала Матвиенко.
"Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти", - уверена она.