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Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022
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Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак
Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022
Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак
Ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде, заявил журналистам вице-премьер РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:33
2022-09-01T17:33
экономика
цены на нефть
россия
сша
великобритания
джанет йеллен
александр новак
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Это полностью разрушит рынок", - сказал Новак, комментируя идею стран G7 установить лимит на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ и одновременно снизить мировые цены."Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается", - добавил он.Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть.Как заявила 31 августа министр финансов США Джанет Йеллен, введение предела цен на нефть РФ позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html
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экономика, цены на нефть, россия, сша, великобритания, джанет йеллен, александр новак
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Великобритания, Джанет Йеллен, Александр Новак
17:33 01.09.2022
 
Введение лимита цен на нефть разрушит рынок, заявил Новак

Новак: мировые производители нефти не отзываются позитивно об идее лимита цен на нефть

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно об этом абсурде, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Это полностью разрушит рынок", - сказал Новак, комментируя идею стран G7 установить лимит на российскую нефть, чтобы ограничить доходы РФ и одновременно снизить мировые цены.
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"Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается", - добавил он.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть.
Как заявила 31 августа министр финансов США Джанет Йеллен, введение предела цен на нефть РФ позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАВеликобританияДжанет ЙелленАлександр Новак
 
 
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