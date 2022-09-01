https://ria.ru/20220901/neft-1813793038.html

Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак

Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022

Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак

Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:10

2022-09-01T17:10

2022-09-01T17:10

экономика

цены на нефть

украина

россия

евросоюз

европа

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни", - сказал Новак, отвечая на вопрос, не ожидается ли провал в добыче нефти в РФ в декабре на фоне готовящегося эмбарго ЕС на российскую нефть.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет был опубликован в начале июня и предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ, начиная с 5 декабря текущего года. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html

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экономика, цены на нефть, украина, россия, евросоюз, европа