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Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак
Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 01.09.2022
Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак
Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил журналистам вице-премьер... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:10
2022-09-01T17:10
2022-09-01T17:10
экономика
цены на нефть
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евросоюз
европа
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские нефтяники готовятся к введению в Евросоюзе эмбарго на нефть из РФ, все планы ориентированы на сохранение добычи, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак."Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Они безусловно будут учитывать декабрь, и поэтому все планы у нас построены на то, чтобы сохранить действующие уровни", - сказал Новак, отвечая на вопрос, не ожидается ли провал в добыче нефти в РФ в декабре на фоне готовящегося эмбарго ЕС на российскую нефть.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет был опубликован в начале июня и предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ, начиная с 5 декабря текущего года. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
https://ria.ru/20220831/neft-1813587539.html
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экономика, цены на нефть, украина, россия, евросоюз, европа
Экономика, Цены на нефть, Украина, Россия, Евросоюз, Европа
Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть, заявил Новак
Новак: Россия готовится к эмбарго ЕС на нефть и ориентирована на сохранение ее добычи