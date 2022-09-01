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WSJ: страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть
WSJ: страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть - РИА Новости, 01.09.2022
WSJ: страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть
Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T01:16
2022-09-01T01:16
2022-09-01T01:22
экономика
цены на нефть
g7
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ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как говорится в материале, представление плана по установлению предела цен ожидается к концу недели, поскольку западные финансовые чиновники рассчитывают выработать действенную политику к декабрю."Чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ограничение цен", — уточнила газета.
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экономика, цены на нефть, g7
Экономика, Цены на нефть, G7
01:16 01.09.2022 (обновлено: 01:22 01.09.2022)
WSJ: страны G7 подготовили план по установлению цен на российскую нефть
WSJ: страны G7 в пятницу представят план по установлению предельных цен на нефть из России