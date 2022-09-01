https://ria.ru/20220901/nauka-1813774522.html
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"
В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:24
2022-09-01T16:24
2022-09-01T18:41
владимир путин
наука
образование - общество
россия
день знаний
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.Мероприятие проходит в ходе посещения главой Российского государства Музейного и театрально-образовательного комплекса, а его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.На открытом уроке Владимир Путин подчеркнул важность укрепления позиций России как изнутри, так и на международной арене."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", — заявил он.
https://ria.ru/20220901/rossiya-1813788571.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, наука, образование - общество, россия, день знаний
Владимир Путин, Наука, Образование - Общество, Россия, День знаний
16:24 01.09.2022 (обновлено: 18:41 01.09.2022)
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"
Владимир Путин проводит в Калининграде открытый урок для школьников "Разговор о важном"
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости.
В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram
.
Мероприятие проходит в ходе посещения главой Российского государства Музейного и театрально-образовательного комплекса, а его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
На открытом уроке Владимир Путин
подчеркнул важность укрепления позиций России
как изнутри, так и на международной арене.
"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", — заявил он.