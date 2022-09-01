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Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"
В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:24
2022-09-01T18:41
владимир путин
наука
образование - общество
россия
день знаний
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.Мероприятие проходит в ходе посещения главой Российского государства Музейного и театрально-образовательного комплекса, а его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.На открытом уроке Владимир Путин подчеркнул важность укрепления позиций России как изнутри, так и на международной арене."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", — заявил он.
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владимир путин, наука, образование - общество, россия, день знаний
Владимир Путин, Наука, Образование - Общество, Россия, День знаний
16:24 01.09.2022 (обновлено: 18:41 01.09.2022)
 
Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"

Владимир Путин проводит в Калининграде открытый урок для школьников "Разговор о важном"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.
Мероприятие проходит в ходе посещения главой Российского государства Музейного и театрально-образовательного комплекса, а его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
На открытом уроке Владимир Путин подчеркнул важность укрепления позиций России как изнутри, так и на международной арене.
"У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
16:57
Россия должна быть лидером в ключевых сферах, заявил Путин
 
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