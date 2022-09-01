https://ria.ru/20220901/nauka-1813774522.html

Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"

Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном" - РИА Новости, 01.09.2022

Путин проводит в Калининграде урок для школьников "Разговор о важном"

В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:24

2022-09-01T16:24

2022-09-01T18:41

владимир путин

наука

образование - общество

россия

день знаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813819141_0:261:3094:2001_1920x0_80_0_0_503ce6fdbf2b457099aeb6f22410c248.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. В Калининграде начался открытый урок "Разговор о важном", который проводит президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.Мероприятие проходит в ходе посещения главой Российского государства Музейного и театрально-образовательного комплекса, а его участниками стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.На открытом уроке Владимир Путин подчеркнул важность укрепления позиций России как изнутри, так и на международной арене."У нас, так же, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения к тому, что происходит, внимательного анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой стороны, аккуратно, и каждый наш шаг был бы направлен на укрепление нашей страны - изнутри и укрепление ее позиций в мире", — заявил он.

https://ria.ru/20220901/rossiya-1813788571.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, наука, образование - общество, россия, день знаний