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Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 01.09.2022
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Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции
В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:56
2022-09-01T11:56
безопасность
нато
россия
финляндия
швеция
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
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безопасность, нато, россия, финляндия, швеция, сергей лавров
Безопасность, НАТО, Россия, Финляндия, Швеция, Сергей Лавров
11:56 01.09.2022
 
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции

Лавров: в ответ на базы НАТО в Финляндии и Швеции Россия будет укреплять свои возможности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
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БезопасностьНАТОРоссияФинляндияШвецияСергей Лавров
 
 
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