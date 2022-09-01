https://ria.ru/20220901/nato-1813676505.html
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции - РИА Новости, 01.09.2022
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции
В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:56
2022-09-01T11:56
2022-09-01T11:56
безопасность
нато
россия
финляндия
швеция
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. В случае появления баз НАТО на территории Финляндии и Швеции после их вступления в альянс Россия будет вынуждена в ответ укреплять возможности на северо-западе, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Если на территории Финляндии и Швеции будут развернуты базы, вернее, если за них решат эти базы создать, я убежден, что главное слово будет у американцев... В зависимости от того, как все это материализуется, разумеется, мы будем принимать решение по укреплению наших возможностей на северо-западе России. В любом случае, линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
https://ria.ru/20220816/shoygu-1809919118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нато, россия, финляндия, швеция, сергей лавров
Безопасность, НАТО, Россия, Финляндия, Швеция, Сергей Лавров
Лавров рассказал, как Россия ответит на базы НАТО в Финляндии и Швеции
Лавров: в ответ на базы НАТО в Финляндии и Швеции Россия будет укреплять свои возможности