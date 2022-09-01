https://ria.ru/20220901/nastuplenie-1813716264.html
Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении
Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022
Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении
Российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:56
2022-09-01T13:56
2022-09-01T16:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
владимир путин
украина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении <...> Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова", — говорится в заявлении.Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона "Кракен", большинство из них погибли.Ранее в четверг российские войска предотвратили попытку высадки украинского десанта в составе 60 человек рядом с Запорожской АЭС. Диверсантов удалось ликвидировать.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, владимир путин, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Владимир Путин, Украина, Донбасс
13:56 01.09.2022 (обновлено: 16:21 01.09.2022)
Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны России сообщило о срыве попытки наступления ВСУ на Харьковском направлении