https://ria.ru/20220901/nastuplenie-1813716264.html

Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.09.2022

Российские силы сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:56

2022-09-01T13:56

2022-09-01T16:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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харьковская область

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российская армия сорвала наступление украинских войск на Харьковском направлении, потери противника составили более 50 человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России."В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении <...> Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова", — говорится в заявлении.Как уточнило оборонное ведомство, отступавших украинских солдат расстреляли боевики националистического батальона "Кракен", большинство из них погибли.Ранее в четверг российские войска предотвратили попытку высадки украинского десанта в составе 60 человек рядом с Запорожской АЭС. Диверсантов удалось ликвидировать.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской области, где организовали новую администрацию. Она создала четыре районных управления с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, владимир путин, украина, донбасс