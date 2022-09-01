https://ria.ru/20220901/nakhimovtsy-1813861663.html

В Калининграде Путину показали, как нахимовцев обучают на примере битв ВОВ

В Калининграде Путину показали, как нахимовцев обучают на примере битв ВОВ - РИА Новости, 01.09.2022

В Калининграде Путину показали, как нахимовцев обучают на примере битв ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Калининград посетил филиал Нахимовского военно-морского училища, там главе государства продемонстрировали работу... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:27

2022-09-01T21:27

2022-09-01T21:27

россия

"аврора"

владимир путин

нахимовское военно-морское училище

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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Калининград посетил филиал Нахимовского военно-морского училища, там главе государства продемонстрировали работу обучающих интерактивных модулей, с помощью которых нахимовцы изучают военное дело на примере битв Великой Отечественной войны.Один из модулей, в частности, рассказывает о знаменитом крейсере "Аврора", на интерактивном экране можно посмотреть общие сведения и тактико-технические характеристики судна, боевой путь корабля и его командиров. Другой модуль рассказывает о фрегате "Адмирал Горшков".Третий электронный модуль рассказывает об истории великих сражений и побед русских военных в Великой Отечественной войне. Президенту, в частности, продемонстрировали историю Курской битвы, на примере которой нахимовцы изучают силы вероятного противника и основные моменты сражения. В настоящее время сотрудники училища работают над созданием и других программ по другим известным сражениям.Главе государства продемонстрировали также лабораторию физики и кабинеты, в которых нахимовцы изучают навигационное дело.Показали президенту и помещения интерактивного образовательного комплекса, оборудованные местами для подготовки судоводителей малых судов.Затем Путин осмотрел еще несколько помещений училища, среди которых тренажерный зал, где воспитанников обучают плавать на шлюпках, а также проводят соревнования по "в сухую, без воды". После увиденного президент попросил передать наилучшие пожелания воспитанникам и преподавателям. "Очень хорошее учреждение", - сказал Путин.Главе государства также показали комнаты воспитанников, места отдыха, где они могут играть в настольный теннис или шахматы, а также учебные классы, например, боцманскую, где нахимовцев учат швартовать, и интерактивный комплекс погружения в пространстве и во времени. В момент, когда туда зашел президент, демонстрировался момент создания военно-морского флота России. "Интересно", - заметил Путин и продолжил осмотр училища.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813794844.html

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россия, "аврора", владимир путин, нахимовское военно-морское училище