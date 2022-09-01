20:36 01.09.2022 (обновлено: 21:44 01.09.2022)
Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Собянин наградил врачей Пушкаря и Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаСергей Собянин вручил знак отличия "За заслуги перед Москвой" Дмитрию Пушкарю
Сергей Собянин вручил знак отличия "За заслуги перед Москвой" Дмитрию Пушкарю
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Дмитрия Пушкаря и детского онколога Александра Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой", сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" отмечены: Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой урологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова – за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаДетский онколог Александр Румянцев, награжденный знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Детский онколог Александр Румянцев, награжденный знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Также знаком отличия награжден Румянцев Александр Григорьевич, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей, большой личный вклад в развитие науки и оказание медицинской помощи детям с патологией иммунной системы, гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Первого сентября 2022 года Собянин вручил заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы, государственные награды и награды города. Награждение было приурочено ко Дню города, который Москва будет праздновать 10-11 сентября.