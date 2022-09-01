https://ria.ru/20220901/nagrady-1813852982.html

Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"

Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой" - РИА Новости, 01.09.2022

Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:36

2022-09-01T20:36

2022-09-01T21:44

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москва

здоровье - общество

сергей собянин

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Дмитрия Пушкаря и детского онколога Александра Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой", сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" отмечены: Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой урологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова – за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей", - говорится в сообщении.Также знаком отличия награжден Румянцев Александр Григорьевич, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей, большой личный вклад в развитие науки и оказание медицинской помощи детям с патологией иммунной системы, гематологическими и онкологическими заболеваниями.Первого сентября 2022 года Собянин вручил заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы, государственные награды и награды города. Награждение было приурочено ко Дню города, который Москва будет праздновать 10-11 сентября.

https://ria.ru/20220824/magnity-1811850622.html

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общество, москва, здоровье - общество, сергей собянин