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Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой" - РИА Новости, 01.09.2022
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Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой" - РИА Новости, 01.09.2022
Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:36
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общество
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Дмитрия Пушкаря и детского онколога Александра Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой", сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" отмечены: Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой урологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова – за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей", - говорится в сообщении.Также знаком отличия награжден Румянцев Александр Григорьевич, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей, большой личный вклад в развитие науки и оказание медицинской помощи детям с патологией иммунной системы, гематологическими и онкологическими заболеваниями.Первого сентября 2022 года Собянин вручил заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы, государственные награды и награды города. Награждение было приурочено ко Дню города, который Москва будет праздновать 10-11 сентября.
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общество, москва, здоровье - общество, сергей собянин
Общество, Москва, Здоровье - Общество, Сергей Собянин
20:36 01.09.2022 (обновлено: 21:44 01.09.2022)
 
Собянин наградил двух врачей знаком отличия "За заслуги перед Москвой"

Собянин наградил врачей Пушкаря и Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой"

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаСергей Собянин вручил знак отличия "За заслуги перед Москвой" Дмитрию Пушкарю
Сергей Собянин вручил знак отличия За заслуги перед Москвой Дмитрию Пушкарю - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Сергей Собянин вручил знак отличия "За заслуги перед Москвой" Дмитрию Пушкарю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Дмитрия Пушкаря и детского онколога Александра Румянцева знаком отличия "За заслуги перед Москвой", сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Знаком отличия "За заслуги перед Москвой" отмечены: Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой урологии лечебного факультета Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова – за заслуги в области здравоохранения, большой личный вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность на благо города Москвы и москвичей", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаДетский онколог Александр Румянцев, награжденный знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Детский онколог Александр Румянцев, награжденный знаком отличия За заслуги перед Москвой - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Детский онколог Александр Румянцев, награжденный знаком отличия "За заслуги перед Москвой"
Также знаком отличия награжден Румянцев Александр Григорьевич, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева – за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей, большой личный вклад в развитие науки и оказание медицинской помощи детям с патологией иммунной системы, гематологическими и онкологическими заболеваниями.
Первого сентября 2022 года Собянин вручил заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы, государственные награды и награды города. Награждение было приурочено ко Дню города, который Москва будет праздновать 10-11 сентября.
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