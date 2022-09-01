https://ria.ru/20220901/naftogaz-1813846452.html
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме - РИА Новости, 01.09.2022
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме
Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:56
2022-09-01T19:56
2022-09-01T19:59
в мире
жкх
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева."Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть (этой – ред.) зимой, действительно теплые вещи не помешают", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также, по его словам, гражданам нужно заблаговременно узнать, где ближайшие пункты обогрева, и "если власть об этом не позаботилась, нужно требовать этого (подготовку пунктов – ред.) от нее".Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко 28 августа посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. По словам Витренко, в ходе отопительного сезона средняя температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. Это, по его словам, может случиться из-за нехватки газа, так как нет уверенности в том, что Киев сможет получить от Запада деньги на закупку голубого топлива. Нехватка газа также создает высокие риски выхода энергосистемы Украины из строя, отмечал Витренко.
https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812841730.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e038d2c185b6c697f8325c5166582f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, украина, нафтогаз украины, юрий витренко
В мире, ЖКХ, Украина, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко
19:56 01.09.2022 (обновлено: 19:59 01.09.2022)
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме
Советник главы "Нафтогаза" Рябчин предложил готовиться к перебоям с теплоснабжением
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева.
"Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть (этой – ред.) зимой, действительно теплые вещи не помешают", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Также, по его словам, гражданам нужно заблаговременно узнать, где ближайшие пункты обогрева, и "если власть об этом не позаботилась, нужно требовать этого (подготовку пунктов – ред.) от нее".
Глава "Нафтогаза Украины
" Юрий Витренко
28 августа посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. По словам Витренко, в ходе отопительного сезона средняя температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. Это, по его словам, может случиться из-за нехватки газа, так как нет уверенности в том, что Киев
сможет получить от Запада деньги на закупку голубого топлива. Нехватка газа также создает высокие риски выхода энергосистемы Украины
из строя, отмечал Витренко.