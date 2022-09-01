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В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме - РИА Новости, 01.09.2022
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В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме - РИА Новости, 01.09.2022
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме
Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:56
2022-09-01T19:59
в мире
жкх
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева."Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть (этой – ред.) зимой, действительно теплые вещи не помешают", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также, по его словам, гражданам нужно заблаговременно узнать, где ближайшие пункты обогрева, и "если власть об этом не позаботилась, нужно требовать этого (подготовку пунктов – ред.) от нее".Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко 28 августа посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. По словам Витренко, в ходе отопительного сезона средняя температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. Это, по его словам, может случиться из-за нехватки газа, так как нет уверенности в том, что Киев сможет получить от Запада деньги на закупку голубого топлива. Нехватка газа также создает высокие риски выхода энергосистемы Украины из строя, отмечал Витренко.
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в мире, жкх, украина, нафтогаз украины, юрий витренко
В мире, ЖКХ, Украина, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко
19:56 01.09.2022 (обновлено: 19:59 01.09.2022)
 
В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме

Советник главы "Нафтогаза" Рябчин предложил готовиться к перебоям с теплоснабжением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева.
"Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть (этой – ред.) зимой, действительно теплые вещи не помешают", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Также, по его словам, гражданам нужно заблаговременно узнать, где ближайшие пункты обогрева, и "если власть об этом не позаботилась, нужно требовать этого (подготовку пунктов – ред.) от нее".
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко 28 августа посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. По словам Витренко, в ходе отопительного сезона средняя температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. Это, по его словам, может случиться из-за нехватки газа, так как нет уверенности в том, что Киев сможет получить от Запада деньги на закупку голубого топлива. Нехватка газа также создает высокие риски выхода энергосистемы Украины из строя, отмечал Витренко.
Лондон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 12:01
Каждый четвертый британец планирует не включать отопление зимой
 
В миреЖКХУкраинаНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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