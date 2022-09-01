https://ria.ru/20220901/naftogaz-1813846452.html

В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме

В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме - РИА Новости, 01.09.2022

В "Нафтогазе" предложили украинцам готовиться к очень сложной зиме

Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:56

2022-09-01T19:56

2022-09-01T19:59

в мире

жкх

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Советник главы компании "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что предстоящий отопительный сезон на Украине будет сложным, гражданам стоит запасаться теплыми вещами и заранее узнавать, где будут организованы пункты обогрева."Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть (этой – ред.) зимой, действительно теплые вещи не помешают", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Также, по его словам, гражданам нужно заблаговременно узнать, где ближайшие пункты обогрева, и "если власть об этом не позаботилась, нужно требовать этого (подготовку пунктов – ред.) от нее".Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко 28 августа посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы. По словам Витренко, в ходе отопительного сезона средняя температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше. Это, по его словам, может случиться из-за нехватки газа, так как нет уверенности в том, что Киев сможет получить от Запада деньги на закупку голубого топлива. Нехватка газа также создает высокие риски выхода энергосистемы Украины из строя, отмечал Витренко.

https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812841730.html

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в мире, жкх, украина, нафтогаз украины, юрий витренко