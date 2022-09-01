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Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий - РИА Новости, 01.09.2022
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Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий - РИА Новости, 01.09.2022
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:57
2022-09-01T18:16
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
день знаний
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
ирина волк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия", - рассказала Волк.По ее словам, безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских. В их число вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками. Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники."Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий", - резюмировала Волк.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), день знаний, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, ирина волк
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), День знаний, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Ирина Волк
17:57 01.09.2022 (обновлено: 18:16 01.09.2022)
 
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий

В МВД заявили, что празднование Дня знаний в российских школах прошло без происшествий

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервое сентября
Первое сентября - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия", - рассказала Волк.
По ее словам, безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских. В их число вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками. Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники.
"Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий", - резюмировала Волк.
На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе № 158 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 12:40
Первый звонок, триколор и разговоры о важном: День знаний в России
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)День знанийФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоИрина Волк
 
 
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