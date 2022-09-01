https://ria.ru/20220901/mvd-1813812742.html
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий - РИА Новости, 01.09.2022
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:57
2022-09-01T17:57
2022-09-01T18:16
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
день знаний
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия", - рассказала Волк.По ее словам, безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских. В их число вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками. Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники."Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий", - резюмировала Волк.
https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9f8d806ec4c945821e378fde999f548f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), день знаний, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, ирина волк
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), День знаний, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Ирина Волк
17:57 01.09.2022 (обновлено: 18:16 01.09.2022)
Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий
В МВД заявили, что празднование Дня знаний в российских школах прошло без происшествий