https://ria.ru/20220901/mvd-1813812742.html

Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий

Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий - РИА Новости, 01.09.2022

Празднование Дня знаний в России прошло без происшествий

День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:57

2022-09-01T17:57

2022-09-01T18:16

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

день знаний

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748149677_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_b6d61440ffccb9aeae0ba0ff0c17fa5c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний в России отметили более чем в 47 тысячах школ, праздник прошел без происшествий, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Первого сентября, в День знаний, более 47 тысяч российских школ провели посвященные началу учебного года праздничные мероприятия", - рассказала Волк.По ее словам, безопасность праздника обеспечивали более 114 тысяч полицейских. В их число вошли сотрудники по делам несовершеннолетних, ГИБДД, участковые оперуполномоченные и кинологи со служебными собаками. Также были задействованы Росгвардия, сотрудники частных охранных предприятий и общественники."Принятыми мерами День знаний прошел без происшествий", - резюмировала Волк.

https://ria.ru/20220901/shkola-1813664718.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство внутренних дел рф (мвд россии), день знаний, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, ирина волк