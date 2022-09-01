Рейтинг@Mail.ru
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220901/moskva-1813636079.html
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 01.09.2022
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:53
2022-09-01T09:53
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
мосводоканал
мосгаз
жкх
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a7da21bcb87ead68520f7cca4122863e.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления."В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километров газопровода.
https://ria.ru/20220831/ispytaniya-1813399403.html
https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812804519.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/26/1548782677_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c5872f32c4733f8c53696c5de7a3ca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мосводоканал, мосгаз, жкх, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Мосводоканал, Мосгаз, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков
09:53 01.09.2022
 
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Бирюков: жилые дома и значимые соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка отопления в квартире
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.
Сотрудники МОЭК во время работы на насосно-перекачивающей тепловой станции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Завершены испытания теплосетей Москвы при подготовке к отопительному сезону
Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километров газопровода.
Рабочий поворачивает вентиль на трубах в котельной - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 09:47
Образовательные учреждения в Москве подготовили к отопительному сезону
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосводоканалМосгазЖКХМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала