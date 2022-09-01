https://ria.ru/20220901/moskva-1813636079.html
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону - РИА Новости, 01.09.2022
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:53
2022-09-01T09:53
2022-09-01T09:53
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общество
мосводоканал
мосгаз
жкх
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления."В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километров газопровода.
https://ria.ru/20220831/ispytaniya-1813399403.html
https://ria.ru/20220829/otoplenie-1812804519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мосводоканал, мосгаз, жкх, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Мосводоканал, Мосгаз, ЖКХ, Москва, Петр Бирюков
Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
Бирюков: жилые дома и значимые соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Все запланированные мероприятия выполнены, они проходили в соответствии с графиком и были завершены к 1 сентября", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается в мае, сразу после отключения отопления.
"В течение почти четырех месяцев проводятся гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях для выявления возможных нарушений, ведется масштабная подготовка ТЭЦ, котельных, тепловых пунктов и станций, водопроводных, канализационных, газовых и электрических сетей. Все системы и оборудование тщательно проверяются и тестируются, чтобы обеспечить их бесперебойную работу", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что по линии тепло- и энергокомпаний подготовлены более 17 тысяч километров тепловых сетей, 10,5 тысячи тепловых пунктов, 182 котельных, 24 насосно-перекачивающих станции, 13 ТЭЦ, 116 тысяч километров электрических сетей, 163 высоковольтные и 20,6 тысячи трансформаторных подстанций. Сотрудники АО "Мосводоканал
" провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей, отремонтировали 623 пожарных гидранта и более 2,5 тысячи колодцев. Специалисты АО "Мосгаз
" завершили профилактический ремонт более 2,2 тысячи километров газовых сетей, 244 газораспределительных пунктов и работы по реконструкции 43 километров газопровода.