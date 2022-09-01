https://ria.ru/20220901/moskva-1813635503.html

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.09.2022

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:49

2022-09-01T09:49

2022-09-01T09:49

общество

москва

природные пожары в россии

погода

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице действует до 23.00 2 сентября. Кроме того, в Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с, предупреждение действует до 12.00 3 сентября.

https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, природные пожары в россии, погода