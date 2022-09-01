Рейтинг@Mail.ru
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/moskva-1813635503.html
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.09.2022
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T09:49
2022-09-01T09:49
общество
москва
природные пожары в россии
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813154738_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_4ef617cfad79e734bb2c2f4ac0e46376.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице действует до 23.00 2 сентября. Кроме того, в Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с, предупреждение действует до 12.00 3 сентября.
https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813154738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6ec79ff7c8a612cdfe6268c0b5a64b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, природные пожары в россии, погода
Общество, Москва, Природные пожары в России, Погода
09:49 01.09.2022
 
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за пожаров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСмог в Москве
Смог в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Смог в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс", - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности пятого класса в столице действует до 23.00 2 сентября. Кроме того, в Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с, предупреждение действует до 12.00 3 сентября.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 08:37
Москвичам пообещали прохладный сентябрь без классического бабьего лета
 
ОбществоМоскваПриродные пожары в РоссииПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала