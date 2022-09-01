https://ria.ru/20220901/moskva-1813616587.html

Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы

Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы - РИА Новости, 01.09.2022

Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы

Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:06

2022-09-01T08:06

2022-09-01T08:06

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели", - сказал Тишковец.Он уточнил, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре.

https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"