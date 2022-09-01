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Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы - РИА Новости, 01.09.2022
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Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы
Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:06
2022-09-01T08:06
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели", - сказал Тишковец.Он уточнил, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре.
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
08:06 01.09.2022
 
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы

Синоптик Тишковец пообещал москвичам осень теплее нормы и задержку метеорологической зимы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели", - сказал Тишковец.
Он уточнил, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре.
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Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября
 
МоскваОбществоПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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