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Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы - РИА Новости, 01.09.2022
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы
Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:06
2022-09-01T08:06
2022-09-01T08:06
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осень в Москве, несмотря на холодный старт, будет немного теплее нормы, метеорологическая зима может прийти с задержкой на одну-две недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на довольно крутой холодный старт, осень, в целом, будет немного теплее среднестатистических показателей с количеством осадков, близким к норме. Метеорологическая зима, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, которая в Москве обычно наступает в районе 10 ноября, по всей видимости, придет с задержкой на одну-две недели", - сказал Тишковец.Он уточнил, что первый неустойчивый снежный покров появится в ноябре, но устойчиво снег ляжет лишь в декабре.
https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали осень теплее нормы и задержку зимы
Синоптик Тишковец пообещал москвичам осень теплее нормы и задержку метеорологической зимы