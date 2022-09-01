18:01 01.09.2022 (обновлено: 22:05 01.09.2022)
"Скопинского маньяка" взяли под стражу
"Скопинского маньяка" Мохова взяли под стражу за нарушение правил домашнего ареста
Виктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Как сообщал СК России, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот сразу умер. Чтобы скрыть следы убийства, он вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
Скопинский районный суд Рязанской области 12 августа отправил Мохова под домашний арест до 7 октября. "Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным. Он нарушил условия домашнего ареста", — сказала собеседница агентства. Она не уточнила, какие именно запреты и ограничения нарушил Мохов.
Ранее из-за ночного отсутствия дома постановлением мирового судьи от 9 августа Мохову был назначен административный арест на десять суток.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет и десяти месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.