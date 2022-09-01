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"Скопинского маньяка" взяли под стражу - РИА Новости, 01.09.2022
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"Скопинского маньяка" взяли под стражу
"Скопинского маньяка" взяли под стражу - РИА Новости, 01.09.2022
"Скопинского маньяка" взяли под стражу
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:01
2022-09-01T22:05
происшествия
рязанская область
россия
скопин
виктор мохов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.Как сообщал СК России, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот сразу умер. Чтобы скрыть следы убийства, он вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.Скопинский районный суд Рязанской области 12 августа отправил Мохова под домашний арест до 7 октября. "Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным. Он нарушил условия домашнего ареста", — сказала собеседница агентства. Она не уточнила, какие именно запреты и ограничения нарушил Мохов.СУ СК России по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ ("Укрывательство преступления"). Позднее СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, где он показал место, куда отнесли тело.Ранее из-за ночного отсутствия дома постановлением мирового судьи от 9 августа Мохову был назначен административный арест на десять суток.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет и десяти месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html
https://ria.ru/20220901/kriminal-1813435229.html
рязанская область
россия
скопин
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происшествия, рязанская область, россия, скопин, виктор мохов
Происшествия, Рязанская область, Россия, Скопин, Виктор Мохов
18:01 01.09.2022 (обновлено: 22:05 01.09.2022)
 
"Скопинского маньяка" взяли под стражу

"Скопинского маньяка" Мохова взяли под стражу за нарушение правил домашнего ареста

© Криминальная Россия/YouTubeВиктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия"
Виктор Мохов. Кадр программы Криминальная Россия
© Криминальная Россия/YouTube
Виктор Мохов. Кадр программы "Криминальная Россия". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.
Как сообщал СК России, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот сразу умер. Чтобы скрыть следы убийства, он вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
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Скопинский районный суд Рязанской области 12 августа отправил Мохова под домашний арест до 7 октября. "Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным. Он нарушил условия домашнего ареста", — сказала собеседница агентства. Она не уточнила, какие именно запреты и ограничения нарушил Мохов.
СУ СК России по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ ("Укрывательство преступления"). Позднее СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, где он показал место, куда отнесли тело.
Ранее из-за ночного отсутствия дома постановлением мирового судьи от 9 августа Мохову был назначен административный арест на десять суток.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет и десяти месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
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