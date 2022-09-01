https://ria.ru/20220901/mokhov-1813814364.html

"Скопинского маньяка" взяли под стражу

"Скопинского маньяка" взяли под стражу - РИА Новости, 01.09.2022

"Скопинского маньяка" взяли под стражу

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:01

2022-09-01T18:01

2022-09-01T22:05

происшествия

рязанская область

россия

скопин

виктор мохов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов нарушил условия содержания под домашним арестом и заключен под стражу, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.Как сообщал СК России, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот сразу умер. Чтобы скрыть следы убийства, он вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам "скопинский маньяк" помогал переносить тело.Скопинский районный суд Рязанской области 12 августа отправил Мохова под домашний арест до 7 октября. "Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным. Он нарушил условия домашнего ареста", — сказала собеседница агентства. Она не уточнила, какие именно запреты и ограничения нарушил Мохов.СУ СК России по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 316 УК РФ ("Укрывательство преступления"). Позднее СК опубликовал видео допроса Мохова и следственного эксперимента, где он показал место, куда отнесли тело.Ранее из-за ночного отсутствия дома постановлением мирового судьи от 9 августа Мохову был назначен административный арест на десять суток.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили — до 16 лет и десяти месяцев. Мохов покинул исправительную колонию № 4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20220411/fsin-1782929388.html

https://ria.ru/20220901/kriminal-1813435229.html

рязанская область

россия

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, россия, скопин, виктор мохов