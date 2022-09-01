https://ria.ru/20220901/migratsiya-1813797257.html

Ростовского экс-полицейского осудили за организацию незаконной миграции

Ростовского экс-полицейского осудили за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 01.09.2022

Ростовского экс-полицейского осудили за организацию незаконной миграции

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 10 годам колонии бывшего сотрудника миграционной службы региона Алексея Виноградова, организовавшего... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:22

2022-09-01T17:22

2022-09-01T17:22

происшествия

россия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 10 годам колонии бывшего сотрудника миграционной службы региона Алексея Виноградова, организовавшего канал незаконной миграции граждан стран СНГ и Закавказья, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.По данным ведомства, бывший и.о. начальника отдела по оформлению разрешений на временное проживание и видов на жительство управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области Виноградов отвечал за легализацию поддельных документов на иностранных граждан. Их поиском занимались подельники Виноградова. В целом преступная группа под его руководством легализовала пребывание в РФ порядка 500 иностранцев, уточнили в региональном ФСБ.Суд признал Виноградова виновным по статьям о получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. "По совокупности преступлений Виноградову назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет", - говорится в сообщении.Другие соучастники преступления, по информации ведомства, осуждены за организацию незаконной миграции. В настоящее время сторона защиты Виноградова обжалует приговор.

https://ria.ru/20220830/dtp-1813284312.html

https://ria.ru/20220826/politseyskiy-1812356370.html

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происшествия, россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)