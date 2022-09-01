Ростовского экс-полицейского осудили за организацию незаконной миграции
Ростовский суд дал десять лет экс-полицейскому, организовавшему канал незаконной миграции
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 10 годам колонии бывшего сотрудника миграционной службы региона Алексея Виноградова, организовавшего канал незаконной миграции граждан стран СНГ и Закавказья, сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, бывший и.о. начальника отдела по оформлению разрешений на временное проживание и видов на жительство управления по вопросам миграции ГУМВД России по Ростовской области Виноградов отвечал за легализацию поддельных документов на иностранных граждан. Их поиском занимались подельники Виноградова. В целом преступная группа под его руководством легализовала пребывание в РФ порядка 500 иностранцев, уточнили в региональном ФСБ.
30 августа, 22:43На Кубани экс-росгвардейцу дали шесть лет колонии за смертельное ДТП
Суд признал Виноградова виновным по статьям о получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. "По совокупности преступлений Виноградову назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок пять лет", - говорится в сообщении.
Другие соучастники преступления, по информации ведомства, осуждены за организацию незаконной миграции. В настоящее время сторона защиты Виноградова обжалует приговор.
26 августа, 16:42Под Самарой экс-полицейский насмерть сбил девочку, сообщил источник