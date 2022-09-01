ЕСПЧ не решил, когда вынесет вердикт по жалобам в адрес России по MH17
ЕСПЧ не решил, будет ли вердикт по жалобам в адрес России по MH17 вынесен до конца года
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не определил, будет ли решение по жалобам Нидерландов и Украины в адрес России по крушению в 2014 году рейса MH17 вынесено до конца этого года, заявил РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Нил Коннолли.
В понедельник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября.
"Суд пока не определил срок вынесения решения по этому делу, так что я не могу подтвердить, что вердикт будет вынесен в этом году", — сказал Коннолли в ответ на вопрос агентства о том, будет ли в связи с возобновлением рассмотрения дел с участием Украины вынесено решение по иску по MH17.
ЕСПЧ 26 января начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
9 марта 2020, 00:44Дело о крушении Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году