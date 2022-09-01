https://ria.ru/20220901/mh17-1813610077.html

ЕСПЧ не решил, когда вынесет вердикт по жалобам в адрес России по MH17

ЕСПЧ не решил, когда вынесет вердикт по жалобам в адрес России по MH17 - РИА Новости, 01.09.2022

ЕСПЧ не решил, когда вынесет вердикт по жалобам в адрес России по MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не определил, будет ли решение по жалобам Нидерландов и Украины в адрес России по крушению в 2014 году рейса MH17 РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T07:23

2022-09-01T07:23

2022-09-01T07:23

в мире

россия

украина

нидерланды

европейский суд по правам человека (еспч)

генеральная прокуратура рф

mh17. расследование

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ПАРИЖ, 1 сен — РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не определил, будет ли решение по жалобам Нидерландов и Украины в адрес России по крушению в 2014 году рейса MH17 вынесено до конца этого года, заявил РИА Новости представитель пресс-службы инстанции Нил Коннолли.В понедельник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что возобновит рассмотрение дел, в которых Украина фигурирует как ответчик или как истец, с 1 сентября.ЕСПЧ 26 января начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

https://ria.ru/20220610/mh17-1794551343.html

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

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в мире, россия, украина, нидерланды, европейский суд по правам человека (еспч), генеральная прокуратура рф, mh17. расследование