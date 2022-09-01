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"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк - РИА Новости, 01.09.2022
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"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк - РИА Новости, 01.09.2022
"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:25
новости агентства
миа "россия сегодня"
риа новости
фотография
россия
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и крупнейшего в РФ оцифрованного и атрибутированного фотоархива РИА Новости Медиабанк содержит видео, инфографику и карикатуры."В обновленном Медиабанке удобно работать с фотографиями и видео, как на мобильном телефоне, так и на ультрашироком мониторе. Пользователям платформы теперь доступен инструментарий для создания собственных подборок мультимедийного контента. А улучшенные характеристики сайта обеспечивают скорость и стабильность работы, а также безопасность для пользователя", - отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.Директор спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад, в свою очередь, добавил: "Хочу сказать спасибо команде, которая проделала действительно большую работу по обновлению сайта. Но самое интересное впереди: запуск Медиабанка – это первый шаг к дальнейшему развитию линейки продуктов и сервисов для партнеров и клиентов медиагруппы".В Медиабанке в настоящий момент доступно более 3 000 000 изображений, в том числе исторические кадры конца XIX века и уникальные коллекции признанных фотомастеров. Ежедневно в Медиабанке публикуется до 1000 новостных фотографий по самым актуальным темам, видео ключевых событий российской и международной повестки дня. Подписчикам также доступны статичная и динамическая инфографика, карикатуры по резонансным событиям для иллюстрации новостных поводов."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Фотослужба медиагруппы объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей медиагруппы по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, фотослужба осуществляет поддержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.Работы фотокорреспондентов "России сегодня" отмечены крупнейшими международными и российскими премиями в области фотографии:Медиагруппа также является крупнейшим российским производителем информационных продуктов – новостных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси, а также отраслевых бюллетеней и обзоров, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Отправьте заявку для оформления подписки на интересующие вас продукты с помощью формы обратной связи, и мы обязательно свяжемся с вами.
https://ria.ru/20220729/fotografiya-1805619463.html
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2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, фотография, россия
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Фотография, Россия
14:00 01.09.2022 (обновлено: 14:25 01.09.2022)
 

"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк

© РИА Новости"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
Россия сегодня презентовала РИА Новости Медиабанк - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и крупнейшего в РФ оцифрованного и атрибутированного фотоархива РИА Новости Медиабанк содержит видео, инфографику и карикатуры.
"В обновленном Медиабанке удобно работать с фотографиями и видео, как на мобильном телефоне, так и на ультрашироком мониторе. Пользователям платформы теперь доступен инструментарий для создания собственных подборок мультимедийного контента. А улучшенные характеристики сайта обеспечивают скорость и стабильность работы, а также безопасность для пользователя", - отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.
Памятник писателю Владимиру Короленко у разрушенного жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 13:30
Фотокор РИА Новости победил на конкурсе репортажной фотографии
Директор спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад, в свою очередь, добавил: "Хочу сказать спасибо команде, которая проделала действительно большую работу по обновлению сайта. Но самое интересное впереди: запуск Медиабанка – это первый шаг к дальнейшему развитию линейки продуктов и сервисов для партнеров и клиентов медиагруппы".
В Медиабанке в настоящий момент доступно более 3 000 000 изображений, в том числе исторические кадры конца XIX века и уникальные коллекции признанных фотомастеров. Ежедневно в Медиабанке публикуется до 1000 новостных фотографий по самым актуальным темам, видео ключевых событий российской и международной повестки дня. Подписчикам также доступны статичная и динамическая инфографика, карикатуры по резонансным событиям для иллюстрации новостных поводов.
Россия сегодня представила обновленную базу анонсов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 12:00
"Россия сегодня" представила обновленную базу анонсов
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Фотослужба медиагруппы объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей медиагруппы по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, фотослужба осуществляет поддержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.
Спортсмены на дистанции смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:59
Фотожурналист РИА Новости награжден престижной фотопремией мира
Работы фотокорреспондентов "России сегодня" отмечены крупнейшими международными и российскими премиями в области фотографии:
  • World Press Photo
  • The Best of Photojournalism (BOP)
  • Professional Photographer of the Year
  • China International Press Photo Contest (CHIPP)
  • Picture of the Year International (POYi)
  • Sony World Photography Award (Sony WPA)
  • Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"
  • Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".
Медиагруппа также является крупнейшим российским производителем информационных продуктов – новостных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси, а также отраслевых бюллетеней и обзоров, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Отправьте заявку для оформления подписки на интересующие вас продукты с помощью формы обратной связи, и мы обязательно свяжемся с вами.
 
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