https://ria.ru/20220901/mediabank-1813539541.html
"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк - РИА Новости, 01.09.2022
"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк
Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:00
2022-09-01T14:25
новости агентства
миа "россия сегодня"
риа новости
фотография
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813725631_0:19:975:567_1920x0_80_0_0_4eb72e825e1b5db937cbc281bbe759ce.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и крупнейшего в РФ оцифрованного и атрибутированного фотоархива РИА Новости Медиабанк содержит видео, инфографику и карикатуры."В обновленном Медиабанке удобно работать с фотографиями и видео, как на мобильном телефоне, так и на ультрашироком мониторе. Пользователям платформы теперь доступен инструментарий для создания собственных подборок мультимедийного контента. А улучшенные характеристики сайта обеспечивают скорость и стабильность работы, а также безопасность для пользователя", - отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.Директор спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад, в свою очередь, добавил: "Хочу сказать спасибо команде, которая проделала действительно большую работу по обновлению сайта. Но самое интересное впереди: запуск Медиабанка – это первый шаг к дальнейшему развитию линейки продуктов и сервисов для партнеров и клиентов медиагруппы".В Медиабанке в настоящий момент доступно более 3 000 000 изображений, в том числе исторические кадры конца XIX века и уникальные коллекции признанных фотомастеров. Ежедневно в Медиабанке публикуется до 1000 новостных фотографий по самым актуальным темам, видео ключевых событий российской и международной повестки дня. Подписчикам также доступны статичная и динамическая инфографика, карикатуры по резонансным событиям для иллюстрации новостных поводов."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Фотослужба медиагруппы объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей медиагруппы по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, фотослужба осуществляет поддержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.Работы фотокорреспондентов "России сегодня" отмечены крупнейшими международными и российскими премиями в области фотографии:Медиагруппа также является крупнейшим российским производителем информационных продуктов – новостных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси, а также отраслевых бюллетеней и обзоров, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Отправьте заявку для оформления подписки на интересующие вас продукты с помощью формы обратной связи, и мы обязательно свяжемся с вами.
https://ria.ru/20220729/fotografiya-1805619463.html
https://ria.ru/20220817/anonsy-1810081840.html
https://ria.ru/20220729/fotozhurnalist-1805833449.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813725631_88:0:845:567_1920x0_80_0_0_ef227c034d1577328752484230b26164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, фотография, россия
Новости агентства, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Фотография, Россия
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и крупнейшего в РФ оцифрованного и атрибутированного фотоархива РИА Новости Медиабанк содержит видео, инфографику и карикатуры.
"В обновленном Медиабанке удобно работать с фотографиями и видео, как на мобильном телефоне, так и на ультрашироком мониторе. Пользователям платформы теперь доступен инструментарий для создания собственных подборок мультимедийного контента. А улучшенные характеристики сайта обеспечивают скорость и стабильность работы, а также безопасность для пользователя", - отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.
Директор спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад, в свою очередь, добавил: "Хочу сказать спасибо команде, которая проделала действительно большую работу по обновлению сайта. Но самое интересное впереди: запуск Медиабанка
– это первый шаг к дальнейшему развитию линейки продуктов и сервисов для партнеров и клиентов медиагруппы".
В Медиабанке в настоящий момент доступно более 3 000 000 изображений, в том числе исторические кадры конца XIX века и уникальные коллекции признанных фотомастеров. Ежедневно в Медиабанке
публикуется до 1000 новостных фотографий по самым актуальным темам, видео ключевых событий российской и международной повестки дня. Подписчикам также доступны статичная и динамическая инфографика, карикатуры по резонансным событиям для иллюстрации новостных поводов.
"Россия сегодня"
— международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости
, Прайм
, ИноСМИ
, Украина.ру
, Baltnews
и ТОК
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4
".
Фотослужба медиагруппы объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей медиагруппы по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, фотослужба осуществляет поддержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.
Работы фотокорреспондентов "России сегодня" отмечены крупнейшими международными и российскими премиями в области фотографии:
—World Press Photo
—The Best of Photojournalism (BOP)
—Professional Photographer of the Year
—China International Press Photo Contest (CHIPP)
—Picture of the Year International (POYi)
—Sony World Photography Award (Sony WPA)
—Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве "Серебряная камера"
—Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики "Энергия побед".
Медиагруппа также является крупнейшим российским производителем информационных продуктов – новостных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси, а также отраслевых бюллетеней и обзоров, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Отправьте заявку для оформления подписки на интересующие вас продукты с помощью формы обратной связи, и мы обязательно свяжемся с вами.