https://ria.ru/20220901/mediabank-1813539541.html

"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк

"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк - РИА Новости, 01.09.2022

"Россия сегодня" презентовала РИА Новости Медиабанк

Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:00

2022-09-01T14:00

2022-09-01T14:25

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" представила в четверг РИА Новости Медиабанк – свою обновленную базу визуального контента. Помимо актуальных новостных фотографий и крупнейшего в РФ оцифрованного и атрибутированного фотоархива РИА Новости Медиабанк содержит видео, инфографику и карикатуры."В обновленном Медиабанке удобно работать с фотографиями и видео, как на мобильном телефоне, так и на ультрашироком мониторе. Пользователям платформы теперь доступен инструментарий для создания собственных подборок мультимедийного контента. А улучшенные характеристики сайта обеспечивают скорость и стабильность работы, а также безопасность для пользователя", - отметил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Груздев.Директор спецпроектов медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Конрад, в свою очередь, добавил: "Хочу сказать спасибо команде, которая проделала действительно большую работу по обновлению сайта. Но самое интересное впереди: запуск Медиабанка – это первый шаг к дальнейшему развитию линейки продуктов и сервисов для партнеров и клиентов медиагруппы".В Медиабанке в настоящий момент доступно более 3 000 000 изображений, в том числе исторические кадры конца XIX века и уникальные коллекции признанных фотомастеров. Ежедневно в Медиабанке публикуется до 1000 новостных фотографий по самым актуальным темам, видео ключевых событий российской и международной повестки дня. Подписчикам также доступны статичная и динамическая инфографика, карикатуры по резонансным событиям для иллюстрации новостных поводов."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".Фотослужба медиагруппы объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей медиагруппы по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, фотослужба осуществляет поддержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.Работы фотокорреспондентов "России сегодня" отмечены крупнейшими международными и российскими премиями в области фотографии:Медиагруппа также является крупнейшим российским производителем информационных продуктов – новостных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси, а также отраслевых бюллетеней и обзоров, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Отправьте заявку для оформления подписки на интересующие вас продукты с помощью формы обратной связи, и мы обязательно свяжемся с вами.

https://ria.ru/20220729/fotografiya-1805619463.html

https://ria.ru/20220817/anonsy-1810081840.html

https://ria.ru/20220729/fotozhurnalist-1805833449.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", риа новости, фотография, россия