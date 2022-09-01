https://ria.ru/20220901/mchs-1813756520.html

МЧС России успешно внедряет отечественные разработки

МЧС России успешно внедряет отечественные разработки - РИА Новости, 01.09.2022

МЧС России успешно внедряет отечественные разработки

МЧС России заинтересовано в отечественных разработках пожарно-спасательной техники и активно их внедряет, сообщил в четверг глава ведомства Александр Куренков... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:33

2022-09-01T15:33

2022-09-01T15:34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

технологии

общество

александр куренков (мчс)

россия

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КУРГАН, 1 сен - РИА Новости. МЧС России заинтересовано в отечественных разработках пожарно-спасательной техники и активно их внедряет, сообщил в четверг глава ведомства Александр Куренков на встрече с представителями производителей техники Курганской области."Мы внимательно изучаем предложения российских производителей и успешно внедряем отечественные новинки", - сказал министр. Он добавил, что техническое переоснащение является одной из приоритетных задач МЧС.Министру представили снегоболотоходы "Бурлак" и "Феникс", которые в том числе предназначены для работы в условиях Арктики. Как пояснили в МЧС, эти вездеходы примут участие в масштабных Арктических учениях в 2023 году.

https://ria.ru/20220901/donbass-1813607042.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, общество, александр куренков (мчс), россия