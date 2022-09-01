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МЧС России успешно внедряет отечественные разработки - РИА Новости, 01.09.2022
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МЧС России успешно внедряет отечественные разработки
МЧС России успешно внедряет отечественные разработки - РИА Новости, 01.09.2022
МЧС России успешно внедряет отечественные разработки
МЧС России заинтересовано в отечественных разработках пожарно-спасательной техники и активно их внедряет, сообщил в четверг глава ведомства Александр Куренков... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:33
2022-09-01T15:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
технологии
общество
александр куренков (мчс)
россия
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КУРГАН, 1 сен - РИА Новости. МЧС России заинтересовано в отечественных разработках пожарно-спасательной техники и активно их внедряет, сообщил в четверг глава ведомства Александр Куренков на встрече с представителями производителей техники Курганской области."Мы внимательно изучаем предложения российских производителей и успешно внедряем отечественные новинки", - сказал министр. Он добавил, что техническое переоснащение является одной из приоритетных задач МЧС.Министру представили снегоболотоходы "Бурлак" и "Феникс", которые в том числе предназначены для работы в условиях Арктики. Как пояснили в МЧС, эти вездеходы примут участие в масштабных Арктических учениях в 2023 году.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, общество, александр куренков (мчс), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Технологии, Общество, Александр Куренков (МЧС), Россия
15:33 01.09.2022 (обновлено: 15:34 01.09.2022)
 
МЧС России успешно внедряет отечественные разработки

Глава МЧС России Куренков сообщил, что ведомство успешно внедряет отечественные разработки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС РФ во время учений. Архивное фото
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КУРГАН, 1 сен - РИА Новости. МЧС России заинтересовано в отечественных разработках пожарно-спасательной техники и активно их внедряет, сообщил в четверг глава ведомства Александр Куренков на встрече с представителями производителей техники Курганской области.
"Мы внимательно изучаем предложения российских производителей и успешно внедряем отечественные новинки", - сказал министр. Он добавил, что техническое переоснащение является одной из приоритетных задач МЧС.
Министру представили снегоболотоходы "Бурлак" и "Феникс", которые в том числе предназначены для работы в условиях Арктики. Как пояснили в МЧС, эти вездеходы примут участие в масштабных Арктических учениях в 2023 году.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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