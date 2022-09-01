https://ria.ru/20220901/mchs-1813622736.html

В России научились прогнозировать риски ЧС, заявил Куренков

В России научились прогнозировать риски ЧС, заявил Куренков - РИА Новости, 01.09.2022

В России научились прогнозировать риски ЧС, заявил Куренков

МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение, сообщил в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:47

2022-09-01T08:47

2022-09-01T08:47

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

тулун

александр куренков (мчс)

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ТУЛУН (Иркутская область), 1 сен - РИА Новости. МЧС научилось прогнозировать риски чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению в Иркутской области в 2019 году, что позволяет работать на опережение, сообщил в четверг глава МЧС России Александр Куренков на торжественной линейке по случаю Дня знаний в школе "Новая Эра" в Тулуне Иркутской области."Все мы помним летний паводок 2019 года. Тогда в июне-июле в 11 районах Иркутской области бушевала стихия. Сейчас в регионе реализуется целый комплекс мероприятий по защите населения и территорий от различного рода опасностей. Мы научились их прогнозировать, а значит, работать на опережение", - сказал министр.Он сообщил, что на территории области сданы уже три объекта инженерной защиты от паводков, еще семь строится."Особенно важно соблюдать качество и сроки выполнения работ. Нужно реально подходить к решению вопросов безопасности, максимально просчитывать риски, выбирать самые эффективные решения. Для этого у нас есть все: опыт, специалисты, техника. Все, что мы делаем должно служить людям", - сказал Куренков.Он отметил, что Тулун, в наибольшей степени пострадавший от наводнения, возрождается, в городе строятся жилые дома, готовится к открытию еще одна школа. "Важно, что новые объекты возводятся в безопасных районах", - отметил глава МЧС.Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он осмотрел новую построенную школу и проверил ход строительства новой защитной дамбы на реке Ия. Глава МЧС также поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им мечтать, пробовать, учиться, создавать и искать свою дорогу в жизни.

https://ria.ru/20210617/podtopleniya-1737406730.html

https://ria.ru/20220725/sologub-1804301592.html

иркутская область

тулун

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, тулун, александр куренков (мчс)