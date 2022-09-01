https://ria.ru/20220901/manyak-1813841900.html
"Скопинский маньяк" пробыл на свободе около 527 дней
"Скопинский маньяк" пробыл на свободе около 527 дней - РИА Новости, 01.09.2022
"Скопинский маньяк" пробыл на свободе около 527 дней
Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", с момента освобождения из колонии и до нового заключения под стражу пробыл на свободе порядка 527 дней. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:27
2022-09-01T19:27
2022-09-01T19:27
происшествия
рязанская область
скопинский район
россия
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РЯЗАНЬ/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", с момента освобождения из колонии и до нового заключения под стражу пробыл на свободе порядка 527 дней.Мохов покинул колонию в Саратовской области 3 марта 2021 года, сообщали РИА Новости в УФСИН по региону. Несколько раз его признавали виновным в несоблюдении установленных судом административных ограничений. Летом прошлого года мировой суд в Скопинском районе Рязанской области назначал ему 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика. Постановлением того же суда от 9 августа этого года ему вновь назначили административный арест на 10 суток за отсутствие ночью дома.Двенадцатого августа нынешнего года Скопинский районный суд Рязанской области отправил Мохова под домашний арест – по подозрению в том, что он помогал товарищу скрывать следы убийства. Но 1 сентября, как пояснили РИА Новости в областной прокуратуре, Мохова снова поместили под стражу за нарушение условий домашнего ареста.Таким образом, с 3 марта 2021 года до 1 сентября текущего года, за вычетом 20 суток административного ареста, Мохов провел на свободе 527 дней.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.Сейчас Мохов вновь попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом об убийстве. По данным следствия, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя "с признаками насильственной смерти". Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры убил жертву ударом локтя в шею. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУСК по Рязанской области впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления.
https://ria.ru/20220901/perm-1813774800.html
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происшествия, рязанская область, скопинский район, россия
Происшествия, Рязанская область, Скопинский район, Россия
"Скопинский маньяк" пробыл на свободе около 527 дней
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов пробыл на свободе около 527 дней
РЯЗАНЬ/ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", с момента освобождения из колонии и до нового заключения под стражу пробыл на свободе порядка 527 дней.
Мохов покинул колонию в Саратовской области 3 марта 2021 года, сообщали РИА Новости в УФСИН по региону. Несколько раз его признавали виновным в несоблюдении установленных судом административных ограничений. Летом прошлого года мировой суд в Скопинском районе Рязанской области назначал ему 10 суток административного ареста за участие в съемке видеоролика. Постановлением того же суда от 9 августа этого года ему вновь назначили административный арест на 10 суток за отсутствие ночью дома.
Двенадцатого августа нынешнего года Скопинский районный суд Рязанской области отправил Мохова под домашний арест – по подозрению в том, что он помогал товарищу скрывать следы убийства. Но 1 сентября, как пояснили РИА Новости в областной прокуратуре, Мохова снова поместили под стражу за нарушение условий домашнего ареста.
Таким образом, с 3 марта 2021 года до 1 сентября текущего года, за вычетом 20 суток административного ареста, Мохов провел на свободе 527 дней.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
Сейчас Мохов вновь попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с делом об убийстве. По данным следствия, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя "с признаками насильственной смерти". Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный подозреваемый в ходе ссоры убил жертву ударом локтя в шею. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, а сам он помогал переносить тело. СУСК по Рязанской области
впоследствии сообщило о возбуждении уголовного дела об укрывательстве преступления.