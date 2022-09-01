https://ria.ru/20220901/makron-1813725902.html

Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией

Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией - РИА Новости, 01.09.2022

Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:23

2022-09-01T14:23

2022-09-01T15:09

в мире

эммануэль макрон

россия

франция

владимир путин

турция

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes."Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны", — заявил глава государства на встрече с французскими послами.Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной контактирующей с Россией страной, противоречит интересам Франции. "Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — резюмировал французский лидер. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

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франция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, россия, франция, владимир путин, турция