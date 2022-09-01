14:23 01.09.2022 (обновлено: 15:09 01.09.2022)
Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией
Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes.
"Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны", — заявил глава государства на встрече с французскими послами.
Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной контактирующей с Россией страной, противоречит интересам Франции.
"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — резюмировал французский лидер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — резюмировал французский лидер.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.