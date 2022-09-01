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Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
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Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией
Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией - РИА Новости, 01.09.2022
Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:23
2022-09-01T15:09
в мире
эммануэль макрон
россия
франция
владимир путин
турция
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes."Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны", — заявил глава государства на встрече с французскими послами.Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной контактирующей с Россией страной, противоречит интересам Франции. "Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — резюмировал французский лидер. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, франция, владимир путин, турция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Владимир Путин, Турция
14:23 01.09.2022 (обновлено: 15:09 01.09.2022)
 
Макрон объяснил, почему Франции выгодно общение с Россией

Президент Франции Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией, призвав говорить со всеми, "с кем не согласны". Его цитирует газета 20 minutes.
"Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны", — заявил глава государства на встрече с французскими послами.
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Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной контактирующей с Россией страной, противоречит интересам Франции.

"Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?" — резюмировал французский лидер.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреЭммануэль МакронРоссияФранцияВладимир ПутинТурция
 
 
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