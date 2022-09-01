https://ria.ru/20220901/magic-1813231522.html
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево - РИА Новости, 01.09.2022
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево
"Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:18
2022-09-01T15:18
2022-09-01T15:18
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области."3 сентября город Орехово-Зуево станет местом проведения самого таинственного и зрелищного события этого года – "Фестиваля Магии". Тонкое и сложное иллюзионное искусство во всей его многожанровости на одной площадке представят более 50 лучших иллюзионистов страны с мировой известностью", — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет на центральной набережной города. На разных локациях для жителей и гостей города будут подготовлены представления от виртуозов-волшебников. Также будут работать фотозоны, где можно будет запечатлеть себя в необычных образах.Основное действие развернется на главной сцене. Кульминацией праздника станет гала-шоу "Звезды магии", в котором выдающиеся артисты представят публике номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.Вход свободный, начало в 16:00.
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магия, орехово-зуево, куда сходить , новости культуры
Культура, Магия, Орехово-Зуево, куда сходить , Новости культуры
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево
"Фестиваль Магии" пройдет в подмосковном Орехово-Зуево 3 сентября
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области.
"3 сентября город Орехово-Зуево станет местом проведения самого таинственного и зрелищного события этого года – "Фестиваля Магии". Тонкое и сложное иллюзионное искусство во всей его многожанровости на одной площадке представят более 50 лучших иллюзионистов страны с мировой известностью", — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на центральной набережной города. На разных локациях для жителей и гостей города будут подготовлены представления от виртуозов-волшебников. Также будут работать фотозоны, где можно будет запечатлеть себя в необычных образах.
Основное действие развернется на главной сцене. Кульминацией праздника станет гала-шоу "Звезды магии", в котором выдающиеся артисты представят публике номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.
Вход свободный, начало в 16:00.