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"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
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"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево - РИА Новости, 01.09.2022
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево
"Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:18
2022-09-01T15:18
культура
магия
орехово-зуево
куда сходить
новости культуры
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области."3 сентября город Орехово-Зуево станет местом проведения самого таинственного и зрелищного события этого года – "Фестиваля Магии". Тонкое и сложное иллюзионное искусство во всей его многожанровости на одной площадке представят более 50 лучших иллюзионистов страны с мировой известностью", — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет на центральной набережной города. На разных локациях для жителей и гостей города будут подготовлены представления от виртуозов-волшебников. Также будут работать фотозоны, где можно будет запечатлеть себя в необычных образах.Основное действие развернется на главной сцене. Кульминацией праздника станет гала-шоу "Звезды магии", в котором выдающиеся артисты представят публике номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.Вход свободный, начало в 16:00.
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магия, орехово-зуево, куда сходить , новости культуры
Культура, Магия, Орехово-Зуево, куда сходить , Новости культуры
15:18 01.09.2022
 
"Фестиваль Магии" пройдет в Орехово-Зуево

"Фестиваль Магии" пройдет в подмосковном Орехово-Зуево 3 сентября

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИллюзионист
Иллюзионист - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. "Фестиваль Магии" пройдёт 3 сентября в подмосковном Орехово-Зуево, сообщается в официальном Telegram-канале министерства культуры и туризма Московской области.
"3 сентября город Орехово-Зуево станет местом проведения самого таинственного и зрелищного события этого года – "Фестиваля Магии". Тонкое и сложное иллюзионное искусство во всей его многожанровости на одной площадке представят более 50 лучших иллюзионистов страны с мировой известностью", — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет на центральной набережной города. На разных локациях для жителей и гостей города будут подготовлены представления от виртуозов-волшебников. Также будут работать фотозоны, где можно будет запечатлеть себя в необычных образах.
Основное действие развернется на главной сцене. Кульминацией праздника станет гала-шоу "Звезды магии", в котором выдающиеся артисты представят публике номера, удостоенные высших наград на международных конкурсах.
Вход свободный, начало в 16:00.
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