https://ria.ru/20220901/magate-1813846360.html

МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС

МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:56

2022-09-01T19:56

2022-09-01T23:47

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на странице в Twitter."Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", — сообщил он.В четверг миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, миссии удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть", и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html

https://ria.ru/20220826/aes-1812168776.html

https://ria.ru/20220901/oon-1813845639.html

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