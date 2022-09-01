19:56 01.09.2022 (обновлено: 23:47 01.09.2022)
МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на странице в Twitter.
"Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", — сообщил он.
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В четверг миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, миссии удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть", и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара.
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Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.