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МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС
МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС
МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:56
2022-09-01T23:47
магатэ
в мире
владимир рогов
энергодар
великобритания
владимир зеленский
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на странице в Twitter."Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", — сообщил он.В четверг миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.Как рассказал Гросси, миссии удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть", и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара.Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220828/nato-1812555144.html
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магатэ, в мире, владимир рогов, энергодар, великобритания, владимир зеленский, запорожская область, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Владимир Рогов, Энергодар, Великобритания, Владимир Зеленский, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
19:56 01.09.2022 (обновлено: 23:47 01.09.2022)
 
МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. МАГАТЭ сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси в видео, опубликованном на странице в Twitter.
"Конечно, еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное — мы организуем здесь постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ", — сообщил он.
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В четверг миссия агентства прибыла на ЗАЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели членов МАГАТЭ по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
Как рассказал Гросси, миссии удалось за несколько часов собрать много информации. Глава организации заявил, что увидел те "ключевые вещи, которые хотел увидеть", и связал воедино полученные факты. Он также сообщил о планах встретиться с жителями Энергодара.
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Ранее украинские войска попытались высадить десант численностью около 60 человек в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих заблокировали. Российские военные также потопили две баржи с диверсантами, отправленными на помощь первой группе.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского сообщил, что операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как утверждают в российском МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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МАГАТЭВ миреВладимир РоговЭнергодарВеликобританияВладимир ЗеленскийЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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