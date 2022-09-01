https://ria.ru/20220901/magate-1813832248.html

Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00

Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00 - РИА Новости, 01.09.2022

Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00

Еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:53

2022-09-01T18:53

2022-09-01T18:54

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00, заявил глава администрации города Александр Волга."На данный момент, по информации, которую мне сейчас предоставили, 8-12 человек останется", - сказал Волга журналистам. "(Остальные уехали) совсем. Основная задача именно - миссия (МАГАТЭ во главе с гендиректором) чтобы пересекла границу до 8 часов уже в Васильевке", - добавил Волга.Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.

https://ria.ru/20220901/magate-1813810556.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, энергодар, ситуация в днр и лнр