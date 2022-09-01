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Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00 - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/magate-1813832248.html
Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00
Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00 - РИА Новости, 01.09.2022
Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00
Еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:53
2022-09-01T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
магатэ
запорожская область
энергодар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00, заявил глава администрации города Александр Волга."На данный момент, по информации, которую мне сейчас предоставили, 8-12 человек останется", - сказал Волга журналистам. "(Остальные уехали) совсем. Основная задача именно - миссия (МАГАТЭ во главе с гендиректором) чтобы пересекла границу до 8 часов уже в Васильевке", - добавил Волга.Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.
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в мире, запорожская аэс, магатэ, запорожская область, энергодар, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская область, Энергодар, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:53 01.09.2022 (обновлено: 18:54 01.09.2022)
 
Гросси и часть делегатов МАГАТЭ покинут Энергодар до 20:00

МАГАТЭ оставит около десятка членов миссии на Запорожской АЭС в Энергодаре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автомобиль делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще 8-12 членов миссии МАГАТЭ остаются на Запорожской АЭС, остальные эксперты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси должны покинуть Энергодар до 20.00, заявил глава администрации города Александр Волга.
"На данный момент, по информации, которую мне сейчас предоставили, 8-12 человек останется", - сказал Волга журналистам. "(Остальные уехали) совсем. Основная задача именно - миссия (МАГАТЭ во главе с гендиректором) чтобы пересекла границу до 8 часов уже в Васильевке", - добавил Волга.
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщал ранее председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:50Специальная военная операция на Украине
Минобороны выразило уважение Гросси и другим делегатам МАГАТЭ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭЗапорожская областьЭнергодарСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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