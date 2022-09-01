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Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:29
2022-09-01T18:29
2022-09-01T18:36
в мире
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС. Посещение других городов освобожденной части Запорожской области международными экспертами не планируется, хотя со своей стороны мы открыты и готовы к общению", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, миссия МАГАТЭ пробудет в регионе до 3 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, украина, владимир рогов
В мире, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Владимир Рогов
18:29 01.09.2022 (обновлено: 18:36 01.09.2022)
Маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС
Член ВГА Рогов: маршрут миссии МАГАТЭ ограничится посещением Энергодара и Запорожской АЭС