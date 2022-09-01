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Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС

Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС

Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, в том числе последствия обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:24

2022-09-01T15:24

2022-09-01T16:24

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магатэ

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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, в том числе последствия обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, инспекции покажут не только саму станцию, но и разрушенную из-за ударов украинской артиллерии и беспилотников инфраструктуру города. По его словам, миссия пробудет на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят реакторы.Эксперты агентства прибыли на электростанцию примерно в 13:00. Их колонна насчитывала девять машин и несколько автомобилей сопровождения. Как отметил Балицкий, именно в этот момент ВСУ перестали обстреливать Энергодар.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс