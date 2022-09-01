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Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
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Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС
Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.09.2022
Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС
Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, в том числе последствия обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:24
2022-09-01T16:24
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, в том числе последствия обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, инспекции покажут не только саму станцию, но и разрушенную из-за ударов украинской артиллерии и беспилотников инфраструктуру города. По его словам, миссия пробудет на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят реакторы.Эксперты агентства прибыли на электростанцию примерно в 13:00. Их колонна насчитывала девять машин и несколько автомобилей сопровождения. Как отметил Балицкий, именно в этот момент ВСУ перестали обстреливать Энергодар.Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, запорожская аэс
В мире, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Запорожская АЭС
15:24 01.09.2022 (обновлено: 16:24 01.09.2022)
 
Миссии МАГАТЭ показали последствия украинского обстрела Запорожской АЭС

Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ, включая Гросси, Запорожскую АЭС

© РИА НовостиПоследствия обстрела территории Запорожской АЭС
Последствия обстрела территории Запорожской АЭС
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — РИА Новости. Представитель "Росатома" показал миссии МАГАТЭ Запорожскую АЭС, в том числе последствия обстрела со стороны ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, инспекции покажут не только саму станцию, но и разрушенную из-за ударов украинской артиллерии и беспилотников инфраструктуру города.
По его словам, миссия пробудет на ЗАЭС до 3 сентября. Сегодня они ознакомятся с рабочим залом станции, а потом посетят реакторы.
Эксперты агентства прибыли на электростанцию примерно в 13:00. Их колонна насчитывала девять машин и несколько автомобилей сопровождения. Как отметил Балицкий, именно в этот момент ВСУ перестали обстреливать Энергодар.
Ранее украинские войска попытались высадить десант в трех километрах к северо-востоку от Запорожской АЭС численностью около 60 человек. По данным местных властей, до 47 боевиков ВСУ удалось уничтожить и нейтрализовать, троих взяли в плен, двое из них в тяжелом состоянии. Еще 12 военнослужащих блокировали. В министерстве обороны уточнили, что сейчас завершается их уничтожение.
Также российские военные потопили две баржи с диверсантами, отправленные на подмогу первой группе.
Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов со ссылкой на источники из окружения Владимира Зеленского, операция ВСУ проводилась под контролем британских спецслужб, а ее участники проходили подготовку в Великобритании и Польше. Они вернулись на Украину через Одессу в конце августа.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
ВСУ обстреливали Энергодар в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более чем 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока атомной электростанции. Еще несколько попали на территорию трех детских садов.
Из-за обстрелов на ЗАЭС пришлось остановить пятый энергоблок. В работе остается шестой энергоблок, он задействован на 60% мощности.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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В миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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