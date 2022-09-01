https://ria.ru/20220901/magate-1813689199.html

Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ, направляющуюся на ЗАЭС

Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ, направляющуюся на ЗАЭС - РИА Новости, 01.09.2022

Украинская сторона задержала колонну миссии МАГАТЭ, направляющуюся на ЗАЭС

Украинские власти задержали часть колонны МАГАТЭ на КПП в серой зоне, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:31

2022-09-01T12:31

2022-09-01T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Украинские власти задержали часть колонны МАГАТЭ на КПП в серой зоне, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 1"."У нас связи нет (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - ред.)… Они часть находятся на нейтральной территории, часть задержана блокпостом. Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим. Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы", — сказал он.По его словам, миссия находится на нейтральной территории и частично задержана Украиной, "фактически украинский блокпост их не пропускает"."Мы надеемся, что все-таки европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону, потому что мы ограничений никаких не ставим, у нас как проехали первые машины, также точно мы пропустим и головную колонну вместе с их руководителем, предоставим безопасность, если необходимо, дадим автомобили бронированные", — добавил Балицкий.Ранее Рейтер со ссылкой на представителя МАГАТЭ сообщил, что прибытие миссии на Запорожскую АЭС задерживается на три часа.Утром украинские войска попытались высадить десант возле Запорожской АЭС из 60 человек на двух самоходных баржах. Диверсантов удалось ликвидировать.ВСУ ведут обстрел Энергодара в преддверии планируемого визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. За прошедшие сутки город подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Жертвами за минувшую ночь стали трое мирных жителей, еще один человек пострадал. Один из снарядов взорвался примерно в ста метрах от детского сада.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, запорожская область, магатэ, вооруженные силы украины