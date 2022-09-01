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Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов
Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов - РИА Новости, 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов
Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров, заявил член главного совета... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:52
2022-09-01T10:52
2022-09-01T10:52
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов
Представитель Запорожской ВГА Рогов: миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке