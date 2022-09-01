https://ria.ru/20220901/magate-1813651190.html

Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов

Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов - РИА Новости, 01.09.2022

Миссия МАГАТЭ стоит на блокпосту в Новоалександровке, заявил Рогов

Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров, заявил член главного совета... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:52

2022-09-01T10:52

2022-09-01T10:52

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Миссия МАГАТЭ сейчас находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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