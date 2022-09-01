Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/maganov-1813707719.html
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"
Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:25
2022-09-01T13:25
общество
лукойл
дмитрий песков
россия
равиль маганов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813637442_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_687c5a4e81098b83b0a5799836103d81.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маганов, вероятно, покончил с собой. В "Лукойле" позже сообщили, что Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813637442_291:0:3020:2047_1920x0_80_0_0_c07a272a61d00b0b95d2b929e79a1212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, лукойл, дмитрий песков, россия, равиль маганов
Общество, ЛУКОЙЛ, Дмитрий Песков, Россия, Равиль Маганов
13:25 01.09.2022
 
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРавиль Маганов
Равиль Маганов - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Равиль Маганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маганов, вероятно, покончил с собой. В "Лукойле" позже сообщили, что Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни.
"Это совсем не наш вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли в Кремле об обстоятельствах смерти Маганова и подтверждают ли эту информацию.
 
ОбществоЛУКОЙЛДмитрий ПесковРоссияРавиль Маганов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала