https://ria.ru/20220901/maganov-1813707719.html

В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"

В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022

В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"

Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:25

общество

лукойл

дмитрий песков

россия

равиль маганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813637442_0:345:3025:2047_1920x0_80_0_0_687c5a4e81098b83b0a5799836103d81.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маганов, вероятно, покончил с собой. В "Лукойле" позже сообщили, что Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, лукойл, дмитрий песков, россия, равиль маганов