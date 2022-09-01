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В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла" - РИА Новости, 01.09.2022
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"
Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:25
2022-09-01T13:25
2022-09-01T13:25
общество
лукойл
дмитрий песков
россия
равиль маганов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Вопрос о смерти главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова не относится к компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее представитель Центральной клинической больницы управделами президента подтвердил РИА Новости, что Маганова нашли мертвым на территории учреждения. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Маганов, вероятно, покончил с собой. В "Лукойле" позже сообщили, что Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лукойл, дмитрий песков, россия, равиль маганов
Общество, ЛУКОЙЛ, Дмитрий Песков, Россия, Равиль Маганов
В Кремле не стали комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать смерть главы совета директоров "Лукойла"