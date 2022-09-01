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В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов
В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов - РИА Новости, 01.09.2022
В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов
Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:01
2022-09-01T10:01
2022-09-01T14:35
происшествия
россия
лукойл
равиль маганов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова."Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — сказал собеседник агентства.Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что тело Маганова нашли на территории ЦКБ управделами президента.Смерть бизнесмена также подтвердили в пресс-службе "Лукойла"."C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов", — говорится в сообщении.Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, бизнесмен, вероятнее всего, покончил с собой.Маганов родился в 1954 году в Альметьевске (Татарстан). В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, после чего работал в "Лангепаснефтегазе", а в 1993-м перешел в "Лукойл", где занял пост вице-президента компании по нефтедобыче. С июня 2020 года он возглавлял совет директоров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, лукойл, равиль маганов
Происшествия, Россия, ЛУКОЙЛ, Равиль Маганов
10:01 01.09.2022 (обновлено: 14:35 01.09.2022)
В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов
ЦКБ управделами президента сообщила о гибели главы совета директоров "Лукойла" Маганова
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова.
"Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — сказал собеседник агентства.
Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что тело Маганова нашли на территории ЦКБ управделами президента.
Смерть бизнесмена также подтвердили в пресс-службе "Лукойла
".
"C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов", — говорится в сообщении.
Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, бизнесмен, вероятнее всего, покончил с собой.
Маганов родился в 1954 году в Альметьевске
(Татарстан). В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, после чего работал в "Лангепаснефтегазе", а в 1993-м перешел в "Лукойл", где занял пост вице-президента компании по нефтедобыче. С июня 2020 года он возглавлял совет директоров.