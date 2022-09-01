https://ria.ru/20220901/maganov-1813637122.html

В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов

В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов - РИА Новости, 01.09.2022

В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов

Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:01

2022-09-01T10:01

2022-09-01T14:35

происшествия

россия

лукойл

равиль маганов

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова."Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — сказал собеседник агентства.Ранее несколько телеграм-каналов сообщили, что тело Маганова нашли на территории ЦКБ управделами президента.Смерть бизнесмена также подтвердили в пресс-службе "Лукойла"."C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов", — говорится в сообщении.Как заявил источник РИА Новости в правоохранительных органах, бизнесмен, вероятнее всего, покончил с собой.Маганов родился в 1954 году в Альметьевске (Татарстан). В 1977 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, после чего работал в "Лангепаснефтегазе", а в 1993-м перешел в "Лукойл", где занял пост вице-президента компании по нефтедобыче. С июня 2020 года он возглавлял совет директоров.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, лукойл, равиль маганов