https://ria.ru/20220901/lukashenko-1813719226.html
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко
Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:04
2022-09-01T14:04
2022-09-01T14:06
в мире
украина
белоруссия
россия
польша
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111069_0:144:2963:1811_1920x0_80_0_0_fa019e937c2ddcaf33d83be1d6dcdc7e.jpg
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко по время урока.Он признал, что Киеву и Варшаве временно по пути и все выглядит так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в ЕС, а Украину "банально грабят".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811732817.html
https://ria.ru/20220819/napadenie-1810752959.html
украина
белоруссия
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111069_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_1e8547e3fed452b861b867a5ff0b4bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, россия, польша, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Польша, Александр Лукашенко
14:04 01.09.2022 (обновлено: 14:06 01.09.2022)
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии для защиты от Польши