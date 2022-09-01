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Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
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Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко
Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:04
2022-09-01T14:06
в мире
украина
белоруссия
россия
польша
александр лукашенко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко по время урока.Он признал, что Киеву и Варшаве временно по пути и все выглядит так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в ЕС, а Украину "банально грабят".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811732817.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, польша, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Польша, Александр Лукашенко
14:04 01.09.2022 (обновлено: 14:06 01.09.2022)
 
Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Украина вскоре обратится к Белоруссии для защиты от Польши

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости
"Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко по время урока.
Он признал, что Киеву и Варшаве временно по пути и все выглядит так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в ЕС, а Украину "банально грабят".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:09Специальная военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину
 
В миреУкраинаБелоруссияРоссияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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