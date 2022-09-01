https://ria.ru/20220901/lukashenko-1813719226.html

Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко

Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022

Украина вскоре обратится к Белоруссии за помощью, заявил Лукашенко

Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:04

2022-09-01T14:04

2022-09-01T14:06

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украина

белоруссия

россия

польша

александр лукашенко

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Украина вскоре может обратиться к Белоруссии с просьбой защитить ее от поползновений со стороны Польши и других государств, считает белорусский президент Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой "полонизации", от этого тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски", - заявил Лукашенко по время урока.Он признал, что Киеву и Варшаве временно по пути и все выглядит так, будто страны забыли о взаимных претензиях. Однако на деле Польша наживается на теме беженцев и укрепляет свои позиции в ЕС, а Украину "банально грабят".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220824/lukashenko-1811732817.html

https://ria.ru/20220819/napadenie-1810752959.html

украина

белоруссия

россия

польша

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в мире, украина, белоруссия, россия, польша, александр лукашенко