https://ria.ru/20220901/logistika-1813739070.html
Российские рестораторы решили проблемы с логистикой, заявил эксперт
Российские рестораторы решили проблемы с логистикой, заявил эксперт - РИА Новости, 01.09.2022
Российские рестораторы решили проблемы с логистикой, заявил эксперт
Рестораторам России, в том числе Краснодарского края, к концу лета удалось решить основные проблемы международной логистики, возникшие на фоне санкций весной... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:53
2022-09-01T14:53
2022-09-01T15:19
экономика
россия
краснодарский край
игорь бухаров
санкции в отношении россии
еда - туризм
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СОЧИ, 1 сен – РИА Новости. Рестораторам России, в том числе Краснодарского края, к концу лета удалось решить основные проблемы международной логистики, возникшие на фоне санкций весной 2022 года, рассказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.Российские рестораторы на фоне санкций столкнулись с проблемами поставок продуктов из-за рубежа. Сегодня, по словам эксперта, иностранные продукты поставляются в рестораны РФ, хотя процесс все еще требует корректировок."Рестораторы России, в том числе Краснодарского края, на сегодняшний день решили основные проблемы международной логистики. Все логистические цепочки, которые были нарушены весной, к концу лета разрешились", - сказал Бухаров.Он добавил, что решение по вопросам доставки в рестораны импортного алкоголя на фоне санкций будет приниматься руководителями заведений в индивидуальном порядке. "Вопрос, будет ли замещен импортный алкоголь российским, это вопрос, который каждый ресторатор для себя решает", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20220829/italiya-1812876574.html
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экономика, россия, краснодарский край, игорь бухаров, санкции в отношении россии, еда - туризм
Экономика, Россия, Краснодарский край, Игорь Бухаров, Санкции в отношении России, Еда - Туризм
14:53 01.09.2022 (обновлено: 15:19 01.09.2022)
Российские рестораторы решили проблемы с логистикой, заявил эксперт
Ресторатор Бухаров заявил, что в России решена проблема международной логистики