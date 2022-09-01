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Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022
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Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР
Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:02
2022-09-01T13:48
луганская народная республика
новоайдарский район
тамбовская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров."Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года. В частности, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена с нуля школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово", - сказал Егоров.Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html
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луганская народная республика
новоайдарский район
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россия
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луганская народная республика, новоайдарский район, тамбовская область, россия
Луганская Народная Республика, Новоайдарский район, Тамбовская область, Россия
12:02 01.09.2022 (обновлено: 13:48 01.09.2022)
 
Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в Новоайдарском районе ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабочий закрывает окно фанерой
Рабочий закрывает окно фанерой - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров.

"Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года. В частности, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена с нуля школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово", - сказал Егоров.
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Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.

Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.

Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.

Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.
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