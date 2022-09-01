https://ria.ru/20220901/lnr-1813679352.html

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР - РИА Новости, 01.09.2022

Тамбовские специалисты восстановили школы в Новоайдарском районе ЛНР

Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:02

2022-09-01T12:02

2022-09-01T13:48

луганская народная республика

новоайдарский район

тамбовская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Тамбовские специалисты восстановили школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров."Нам удалось восстановить школы и детские сады в подшефном Новоайдарском районе. В районе действует 12 школ — все они полностью готовы к началу учебного года. В частности, капитально отремонтировано здание новоайдарской школы-гимназии. Полностью реконструирована, укомплектована самым современным оборудованием и фактически запущена с нуля школа в селе Чабановка. Кроме того, открыты ранее ликвидированные украинским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово", - сказал Егоров.Кроме того, по его словам, Тамбовская область передала четыре школьных автобуса для подвоза детей из отдаленных сел и деревень, а в августе переподготовку по российским образовательным стандартам в Тамбовском госуниверситете прошел 21 учитель Новоайдарского района.Егоров отметил, что теперь главный акцент будет сделан на беспроблемном прохождении осенне-зимнего периода. Власти Тамбовской области планируют перевести системы отопления социальных объектов Новоайдарского района с твердого топлива на газ, а в школах — обустроить и запустить пищеблоки, соответствующие российским СанПиНам.Неделю назад Тамбовская область отправила в Новоайдарский район ЛНР 240 тонн гуманитарного груза.Решение о том, что российские регионы возьмут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР, было принято президентом РФ Владимиром Путиным. Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР в июне. Регион помогает пострадавшему району восстановить инфраструктуру, жилые частные и многоквартирные дома.

https://ria.ru/20220901/shkoly-1813638065.html

https://ria.ru/20220831/mariupol-1813543886.html

луганская народная республика

новоайдарский район

тамбовская область

россия

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луганская народная республика, новоайдарский район, тамбовская область, россия