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Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний - РИА Новости, 01.09.2022
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Ленинградская область
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Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний
Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний - РИА Новости, 01.09.2022
Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний
В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:43
2022-09-01T14:43
ленинградская область
россия
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний, сообщил глава региона Александр Дрозденко."В России 2023 год объявлен педагогов и наставников, год образования, а мы назвали это Годом командой знаний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими", — сказал глава региона.Губернатор также добавил, что в Ленинградской области поддерживают инициативу президента страны, объявившего 2023 год – Годом педагога и наставника в России."Мы присоединяемся к чествованию учителей, преподавателей и воспитателей на государственном уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества", - отметил Дрозденко.По словам губернатора, важно сохранить преемственность и привлекать активных и неравнодушных граждан в том числе к образовательным инициативам.
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россия, общество, александр дрозденко
Ленинградская область , Россия, Общество, Александр Дрозденко
14:43 01.09.2022
 

Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
России 2023 год объявлен педагогов и наставников, год образования, а мы назвали это Годом командой знаний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими", — сказал глава региона.
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Губернатор также добавил, что в Ленинградской области поддерживают инициативу президента страны, объявившего 2023 год – Годом педагога и наставника в России.
"Мы присоединяемся к чествованию учителей, преподавателей и воспитателей на государственном уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества", - отметил Дрозденко.
По словам губернатора, важно сохранить преемственность и привлекать активных и неравнодушных граждан в том числе к образовательным инициативам.
"Команда знаний Ленинградской области – педагоги, воспитатели, наставники – вы наша гордость. Мы готовы поддержать ваши инициативы, рассказать о победах, помочь. Уверен, что Год Команды знаний откроет большие возможности", – сказал Дрозденко.
 
Ленинградская областьРоссияОбществоАлександр Дрозденко
 
 
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