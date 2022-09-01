https://ria.ru/20220901/lenoblast-1813735792.html

Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний

Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний - РИА Новости, 01.09.2022

Дрозденко: в Ленобласти 2023 год станет Годом команды знаний

В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:43

2022-09-01T14:43

2022-09-01T14:43

ленинградская область

россия

общество

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. В Ленинградской области 2023 год объявлен Годом команды знаний, сообщил глава региона Александр Дрозденко."В России 2023 год объявлен педагогов и наставников, год образования, а мы назвали это Годом командой знаний. Он для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими", — сказал глава региона.Губернатор также добавил, что в Ленинградской области поддерживают инициативу президента страны, объявившего 2023 год – Годом педагога и наставника в России."Мы присоединяемся к чествованию учителей, преподавателей и воспитателей на государственном уровне. Считаем, что сегодня особенно важно подчеркнуть высокий статус педагогического сообщества", - отметил Дрозденко.По словам губернатора, важно сохранить преемственность и привлекать активных и неравнодушных граждан в том числе к образовательным инициативам.

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Артем Смирнов

россия, общество, александр дрозденко