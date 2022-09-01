11:27 01.09.2022 (обновлено: 12:41 01.09.2022)
"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине
Глава МИД Лавров назвал слова Бербок о необходимости страдать ради Украины фантастическими
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО.
"Буквально сегодня читал, что вчера... министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание", — сказал он.
"Буквально сегодня читал, что вчера... министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание", — сказал он.
Ранее глава немецкой дипломатии заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают ее избиратели.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.