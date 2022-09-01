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"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине - РИА Новости, 01.09.2022
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"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине
"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине - РИА Новости, 01.09.2022
"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине
Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:27
2022-09-01T12:41
в мире
анналена бербок
германия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО."Буквально сегодня читал, что вчера... министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание", — сказал он. Ранее глава немецкой дипломатии заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают ее избиратели. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html
https://ria.ru/20220831/berbok-1813447858.html
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в мире, анналена бербок, германия, украина, сергей лавров
В мире, Анналена Бербок, Германия, Украина, Сергей Лавров
11:27 01.09.2022 (обновлено: 12:41 01.09.2022)
 
"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине

Глава МИД Лавров назвал слова Бербок о необходимости страдать ради Украины фантастическими

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО.

"Буквально сегодня читал, что вчера... министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание", — сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
08:54
Западные лидеры лишились самого главного, пишут СМИ
Ранее глава немецкой дипломатии заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают ее избиратели.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:25
Глава МИД Германии разработала новый план выстраивания отношений с Россией
 
В миреАнналена БербокГерманияУкраинаСергей Лавров
 
 
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