https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html

"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине

"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине - РИА Новости, 01.09.2022

"Фантастическое признание". Лавров поразился словам Бербок об Украине

Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:27

2022-09-01T11:27

2022-09-01T12:41

в мире

анналена бербок

германия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Очередным примером русофобской одержимости стали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ее не волнует мнение немцев в вопросе поддержки Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в МГИМО."Буквально сегодня читал, что вчера... министр иностранных дел ФРГ, заявила: "Да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину, несмотря ни на что". Фантастическое признание", — сказал он. Ранее глава немецкой дипломатии заявила во время выступления на "Форуме 2000" в Чехии, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что об этом думают ее избиратели. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220901/zapad-1813623191.html

https://ria.ru/20220831/berbok-1813447858.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, германия, украина, сергей лавров