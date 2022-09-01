https://ria.ru/20220901/kurs-1813802304.html
Курс доллара к иене побил рекорд 31 августа 1998 года
Курс доллара к иене побил рекорд 31 августа 1998 года - РИА Новости, 01.09.2022
Курс доллара к иене побил рекорд 31 августа 1998 года
Стоимость доллара к иене растет на 0,6%, поднималась выше 140 иен за доллар впервые с августа 1998 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:35
2022-09-01T17:35
2022-09-01T18:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Стоимость доллара к иене растет на 0,6%, поднималась выше 140 иен за доллар впервые с августа 1998 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.00 мск курс доллара к иене рос до 140 иены со 138,96 иены, а минутами ранее поднимался выше этого значения впервые с 31 августа 1998 года.Курс евро к доллару тем временем снижался до 0,9937 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0057 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 1,15%, до 109,95 пункта.По словам аналитиков, падение стоимости иены связано с сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политики - Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне."Банку Японии сложно следовать курсу денежно-кредитной политики, который предполагает ее ужесточение, учитывая текущую экономическую ситуацию", - цитирует агентство Блумберг главу исследования финансового рынка Sony Financial Group Маки Огаву (Maki Ogawa).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс доллара, сша, япония
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс доллара, США, Япония
17:35 01.09.2022 (обновлено: 18:18 01.09.2022)
Курс доллара к иене побил рекорд 31 августа 1998 года
Курс доллара к иене поднялся выше 140 иен за доллар впервые с 31 августа 1998 года
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Стоимость доллара к иене растет на 0,6%, поднималась выше 140 иен за доллар впервые с августа 1998 года, свидетельствуют данные
торгов.
По состоянию на 18.00 мск курс доллара к иене рос до 140 иены со 138,96 иены, а минутами ранее поднимался выше этого значения впервые с 31 августа 1998 года.
Курс евро к доллару тем временем снижался до 0,9937 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0057 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 1,15%, до 109,95 пункта.
По словам аналитиков, падение стоимости иены связано с сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политики - Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии
держит ее на отрицательном уровне.
"Банку Японии сложно следовать курсу денежно-кредитной политики, который предполагает ее ужесточение, учитывая текущую экономическую ситуацию", - цитирует агентство Блумберг главу исследования финансового рынка Sony Financial Group Маки Огаву (Maki Ogawa).