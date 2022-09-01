https://ria.ru/20220901/krym-1813697003.html
Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом
Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом - РИА Новости, 01.09.2022
Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом
Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:36
2022-09-01T13:36
2022-09-01T13:36
туризм
новости - туризм
республика крым
туризм
туристы
отдых
отдых на море
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788087788_0:214:3078:1946_1920x0_80_0_0_b10c27da230325edf5e429b43d5eca3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019-го", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что снижение числа отдыхающих связано с временной приостановкой авиасообщения.Всего за январь-август 2022 года турпоток на полуостров превысил 5,26 миллиона туристов, 83 процента приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17 процентов — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли в республику на поезде, увеличилось в 2,5 раза, добавил Аксенов.
https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788087788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d9e329882426f2a23766a4bfd18f45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, республика крым, туризм, туристы, отдых, отдых на море, сергей аксенов (политик)
Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым, Туризм, туристы, Отдых, Отдых на море, Сергей Аксенов (политик)
Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом
Аксенов: Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019-го", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что снижение числа отдыхающих связано с временной приостановкой авиасообщения.
Всего за январь-август 2022 года турпоток на полуостров превысил 5,26 миллиона туристов, 83 процента приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17 процентов — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли в республику на поезде, увеличилось в 2,5 раза, добавил Аксенов.