https://ria.ru/20220901/krym-1813697003.html

Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом

Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом - РИА Новости, 01.09.2022

Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули на полуострове этим летом

Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T13:36

2022-09-01T13:36

2022-09-01T13:36

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сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Крым за лето посетили 4,2 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, и на семь процентов меньше показателя летнего сезона 2019-го", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он отметил, что снижение числа отдыхающих связано с временной приостановкой авиасообщения.Всего за январь-август 2022 года турпоток на полуостров превысил 5,26 миллиона туристов, 83 процента приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17 процентов — по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли в республику на поезде, увеличилось в 2,5 раза, добавил Аксенов.

https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, республика крым, туризм, туристы, отдых, отдых на море, сергей аксенов (политик)