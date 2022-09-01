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Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием - РИА Новости, 01.09.2022
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Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием
Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием
Европа стоит на пороге мощнейшего в истории продовольственного кризиса из-за вопросов большой политики, хотя зерно из Украины вывозят именно в ЕС, заявил... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T13:54
2022-09-01T13:54
в мире
белоруссия
александр лукашенко
евросоюз
санкции в отношении россии
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Европа стоит на пороге мощнейшего в истории продовольственного кризиса из-за вопросов большой политики, хотя зерно из Украины вывозят именно в ЕС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъективность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией, фактически, Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса", - заявил Лукашенко во время урока. По его словам, это "божеское наказание" для европейцев в виде засухи, а сейчас и наводнений за несправедливую политику."Из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Все это везут в богатую Европу", - добавил Лукашенко.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:54 01.09.2022
 
Лукашенко назвал продовольственный кризис в Европе божеским наказанием

Лукашенко заявил, что Европа стоит на пороге мощнейшего продовольственного кризиса

© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока Историческая память - дорога в будущее - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Европа стоит на пороге мощнейшего в истории продовольственного кризиса из-за вопросов большой политики, хотя зерно из Украины вывозят именно в ЕС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы
"Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъективность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией, фактически, Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса", - заявил Лукашенко во время урока. По его словам, это "божеское наказание" для европейцев в виде засухи, а сейчас и наводнений за несправедливую политику.
"Из Украины сегодня везут чернозем, зерно и другие ресурсы. Все это везут в богатую Европу", - добавил Лукашенко.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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