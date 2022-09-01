Премьер Финляндии заявила о переходе на "военную экономику" из-за кризиса
Премьер Финляндии Санна Марин заявила о переходе на военную экономику из-за энергокризиса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях "военной экономики", заявила премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle.
"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", — сказала Марин.
Политик отметила беспрецедентный характер нынешнего энергокризиса и подчеркнула, что для его решения нужны исключительные меры. При этом глава правительства выразила надежду, что Еврокомиссия поможет в решении сложившейся ситуации.
По ее словам, одной из мер для преодоления трудностей может стать установление потолка цен на электричество.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
20 августа, 06:12Запад предупредили о расплате грядущей зимой