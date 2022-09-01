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"Он не остановится". Пермский Чикатило рвется на свободу - РИА Новости, 01.09.2022
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"Он не остановится". Пермский Чикатило рвется на свободу
"Он не остановится". Пермский Чикатило рвется на свободу - РИА Новости, 01.09.2022
"Он не остановится". Пермский Чикатило рвется на свободу
Серийный убийца Дмитрий Тамбасов, известный как пермский Чикатило, попросил суд заменить тюремный срок на принудительные работы. Ему отказали, но местные жители РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:00
2022-09-01T19:16
происшествия
виктор мохов
россия
пермь
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Серийный убийца Дмитрий Тамбасов, известный как пермский Чикатило, попросил суд заменить тюремный срок на принудительные работы. Ему отказали, но местные жители все равно боятся, что он выйдет на свободу уже в этом году. Почему их опасения небеспочвенны — в материале РИА Новости.Билет на спектакльВечером 21 ноября 2002-го Татьяна Никитенко отправилась в Пермский театр оперы и балета. Она очень любила искусство, вела театральную студию и 40-летний юбилей решила провести на премьере спектакля."Домой не вернулась, — рассказывает ее мать Галина. — Спустя пару дней мне позвонили из милиции и попросили прийти в морг на опознание. Оказалось, что 22 ноября в центре города прямо за зданием оперного театра прохожие наткнулись на труп женщины. Это была Таня".Вскрытие показало, что Никитенко изнасиловали и задушили. При этом деньги и украшения не тронули. Рядом с телом валялась упаковка презервативов, на которой криминалисты обнаружили отпечаток пальца. Однако поиск по базе данных результата не дал.Других улик тоже не было, и расследование вскоре приостановили. Вернулись к нему спустя шесть лет, еще раз прогнали отпечаток по региональной базе МВД. На этот раз было совпадение — с папиллярным узором некоего Дмитрия Тамбасова. К тому времени он уже отбывал срок в колонии-поселении за другое преступление."Подражал другим"В 2003-м на дискотеке 21-летний Тамбасов познакомился с девушкой, предложил проводить ее до такси. На улице схватил, оттащил за здание Дворца культуры и изнасиловал.Затем поволок жертву в лесополосу. По пути хвастался, что она у него далеко не первая. В какой-то момент девушка вырвалась, прибежала обратно в ДК.Одежду и черты лица хорошо запомнила, поэтому фоторобот составили без проблем. Преступника задержали по горячим следам. На допросе он заявил, что половой акт был по обоюдному согласию. Впрочем, ссадины и синяки на теле пострадавшей говорили об обратном.Насильника приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Просьбы девушки проверить слова Тамбасова о других жертвах тогда почему-то проигнорировали.На зоне маньяк сотрудничал с администрацией, и вскоре за хорошее поведение его перевели в колонию-поселение. В 2008-м он и вовсе подал ходатайство об УДО. Рассмотреть не успели — с вопросами нагрянули оперативники, занимающиеся делом Никитенко.Преступник сознался и рассказал, как все произошло. Действовал по своей привычной схеме, как и с той девушкой."В доверительной беседе со следователем он сообщил, что с детства мечтал быть похожим на Чикатило, — говорит Галина Никитенко. — Как выяснилось, еще до убийства дочери расправился как минимум с двумя. И это только то, что доказали. Жертв может быть гораздо больше".В ходе нового расследования также установили, что маньяк с гордостью делился подробностями кровавых похождений с друзьями. Однако на это не обращали внимания. Думали, сочиняет.Примерный заключенныйВину Тамбасов признал лишь частично. В 2009-м его приговорили к пожизненному сроку. Спустя год Верховный суд России снизил наказание до 25 лет. Также маньяка обязали выплатить родным жертв компенсацию. Галине Никитенко, например, присудили миллион рублей, но она до сих пор не получила ни копейки.И вот сейчас осужденный попросил заменить оставшийся срок принудительными работами. Это подразумевает освобождение из колонии.Он сослался на то, что освоил три специальности, постоянно посещал библиотеку, участвовал в спортивных мероприятиях, получил 18 поощрений. Однако кое о чем все же умолчал."У него 26 взысканий, в том числе штрафной изолятор, — уточнил прокурор на заседании. — Состоял на профилактическом учете как склонный к побегу, суициду и членовредительству, а также совершению сексуальных преступлений".В итоге суд оставил его за решеткой. Но есть еще одна лазейка: ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тамбасов уже так делал, когда сидел за изнасилование. По закону прошение разрешается подавать каждые полгода.Известие о возможном возвращении Тамбасова из колонии всерьез встревожило жителей Перми. "У меня подрастают внучки, и я очень боюсь, что он рано или поздно окажется на свободе, — признается Галина Никитенко. — На суде даже не извинился перед матерями убитых и, похоже, нисколько не раскаялся. Напротив, как-то раз назвал себя уникальной личностью, которую нужно изучать, а не наказывать".В городе боятся повторения ситуации со "скопинским маньяком" — Виктором Моховым, вышедшим из колонии в прошлом году по УДО. С тех пор он не раз попадал в поле зрения полицейских. В итоге месяц назад суд расширил ограничения: ему нельзя подходить к школам и детским домам ближе чем на 100 метров, посещать кафе и общаться с журналистами.
https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772077940.html
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происшествия, виктор мохов, россия, пермь
Происшествия, Виктор Мохов, Россия, Пермь
08:00 01.09.2022 (обновлено: 19:16 01.09.2022)
 

"Он не остановится". Пермский Чикатило рвется на свободу

© YouTube/Вызов 02Ведомственная передача "Вызов 02"
Ведомственная передача Вызов 02
© YouTube/Вызов 02
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Серийный убийца Дмитрий Тамбасов, известный как пермский Чикатило, попросил суд заменить тюремный срок на принудительные работы. Ему отказали, но местные жители все равно боятся, что он выйдет на свободу уже в этом году. Почему их опасения небеспочвенны — в материале РИА Новости.

Билет на спектакль

Вечером 21 ноября 2002-го Татьяна Никитенко отправилась в Пермский театр оперы и балета. Она очень любила искусство, вела театральную студию и 40-летний юбилей решила провести на премьере спектакля.
"Домой не вернулась, — рассказывает ее мать Галина. — Спустя пару дней мне позвонили из милиции и попросили прийти в морг на опознание. Оказалось, что 22 ноября в центре города прямо за зданием оперного театра прохожие наткнулись на труп женщины. Это была Таня".
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Вскрытие показало, что Никитенко изнасиловали и задушили. При этом деньги и украшения не тронули. Рядом с телом валялась упаковка презервативов, на которой криминалисты обнаружили отпечаток пальца. Однако поиск по базе данных результата не дал.
Других улик тоже не было, и расследование вскоре приостановили. Вернулись к нему спустя шесть лет, еще раз прогнали отпечаток по региональной базе МВД. На этот раз было совпадение — с папиллярным узором некоего Дмитрия Тамбасова. К тому времени он уже отбывал срок в колонии-поселении за другое преступление.

"Подражал другим"

В 2003-м на дискотеке 21-летний Тамбасов познакомился с девушкой, предложил проводить ее до такси. На улице схватил, оттащил за здание Дворца культуры и изнасиловал.
© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
Вид на Пермский театр оперы и балета и реку Каму
Затем поволок жертву в лесополосу. По пути хвастался, что она у него далеко не первая. В какой-то момент девушка вырвалась, прибежала обратно в ДК.
Одежду и черты лица хорошо запомнила, поэтому фоторобот составили без проблем. Преступника задержали по горячим следам. На допросе он заявил, что половой акт был по обоюдному согласию. Впрочем, ссадины и синяки на теле пострадавшей говорили об обратном.
Насильника приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Просьбы девушки проверить слова Тамбасова о других жертвах тогда почему-то проигнорировали.
На зоне маньяк сотрудничал с администрацией, и вскоре за хорошее поведение его перевели в колонию-поселение. В 2008-м он и вовсе подал ходатайство об УДО. Рассмотреть не успели — с вопросами нагрянули оперативники, занимающиеся делом Никитенко.
Преступник сознался и рассказал, как все произошло. Действовал по своей привычной схеме, как и с той девушкой.
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"В доверительной беседе со следователем он сообщил, что с детства мечтал быть похожим на Чикатило, — говорит Галина Никитенко. — Как выяснилось, еще до убийства дочери расправился как минимум с двумя. И это только то, что доказали. Жертв может быть гораздо больше".
В ходе нового расследования также установили, что маньяк с гордостью делился подробностями кровавых похождений с друзьями. Однако на это не обращали внимания. Думали, сочиняет.

Примерный заключенный

Вину Тамбасов признал лишь частично. В 2009-м его приговорили к пожизненному сроку. Спустя год Верховный суд России снизил наказание до 25 лет. Также маньяка обязали выплатить родным жертв компенсацию. Галине Никитенко, например, присудили миллион рублей, но она до сих пор не получила ни копейки.
© Фото : Предоставлено матерью женщиныТатьяна Никитенко
Татьяна Никитенко - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Предоставлено матерью женщины
Татьяна Никитенко
И вот сейчас осужденный попросил заменить оставшийся срок принудительными работами. Это подразумевает освобождение из колонии.
Он сослался на то, что освоил три специальности, постоянно посещал библиотеку, участвовал в спортивных мероприятиях, получил 18 поощрений. Однако кое о чем все же умолчал.
"У него 26 взысканий, в том числе штрафной изолятор, — уточнил прокурор на заседании. — Состоял на профилактическом учете как склонный к побегу, суициду и членовредительству, а также совершению сексуальных преступлений".
В итоге суд оставил его за решеткой. Но есть еще одна лазейка: ходатайство об условно-досрочном освобождении. Тамбасов уже так делал, когда сидел за изнасилование. По закону прошение разрешается подавать каждые полгода.
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Известие о возможном возвращении Тамбасова из колонии всерьез встревожило жителей Перми. "У меня подрастают внучки, и я очень боюсь, что он рано или поздно окажется на свободе, — признается Галина Никитенко. — На суде даже не извинился перед матерями убитых и, похоже, нисколько не раскаялся. Напротив, как-то раз назвал себя уникальной личностью, которую нужно изучать, а не наказывать".
В городе боятся повторения ситуации со "скопинским маньяком" — Виктором Моховым, вышедшим из колонии в прошлом году по УДО. С тех пор он не раз попадал в поле зрения полицейских. В итоге месяц назад суд расширил ограничения: ему нельзя подходить к школам и детским домам ближе чем на 100 метров, посещать кафе и общаться с журналистами.
 
ПроисшествияВиктор МоховРоссияПермь
 
 
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