https://ria.ru/20220901/krakh-1813861216.html

Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США

Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США - РИА Новости, 01.09.2022

Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США

Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T21:24

2022-09-01T21:24

2022-09-01T22:30

экономика

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Его слова цитирует New York Post."Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы. <…> Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее", — сказал финансист.По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Такие рыночные условия "в точности соответствуют прошлым прецедентам".Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805916718.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, министерство торговли сша, сша, в мире