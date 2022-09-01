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Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США - РИА Новости, 01.09.2022
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Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США
Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США - РИА Новости, 01.09.2022
Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США
Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T21:24
2022-09-01T22:30
экономика
министерство торговли сша
сша
в мире
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Его слова цитирует New York Post."Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы. &lt;…&gt; Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее", — сказал финансист.По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Такие рыночные условия "в точности соответствуют прошлым прецедентам".Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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экономика, министерство торговли сша, сша, в мире
Экономика, Министерство торговли США, США, В мире
21:24 01.09.2022 (обновлено: 22:30 01.09.2022)
 
Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США

Британский инвестор Грэнтэм: резкий рост цен указывает скорый крах фондового рынка США

© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Его слова цитирует New York Post.
"Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы. <…> Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее", — сказал финансист.
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По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Такие рыночные условия "в точности соответствуют прошлым прецедентам".
Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.
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