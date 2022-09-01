21:24 01.09.2022 (обновлено: 22:30 01.09.2022)
Инвестор-миллиардер увидел признак скорого краха фондового рынка США
Британский инвестор Грэнтэм: резкий рост цен указывает скорый крах фондового рынка США
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет, заявил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм. Его слова цитирует New York Post.
"Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы. <…> Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее", — сказал финансист.
По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Такие рыночные условия "в точности соответствуют прошлым прецедентам".
Бюро экономического анализа Министерства торговли США ранее выпустило пресс-релиз, согласно которому валовый внутренний продукт страны во втором квартале 2022-го снизился на 0,9 процента в пересчете на год. Таким образом, американская экономика остается на спаде уже полгода.