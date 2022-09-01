https://ria.ru/20220901/kosovo-1813688862.html

Преподаватель-филолог из Косово рассказала о жизни в постоянном напряжении

Преподаватель-филолог из Косово рассказала о жизни в постоянном напряжении - РИА Новости, 01.09.2022

Преподаватель-филолог из Косово рассказала о жизни в постоянном напряжении

Сербы севера самопровозглашенного Косово живут в постоянном напряжении и ожидании новых ограничительных мер властей, рассказала РИА Новости доктор наук,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:30

2022-09-01T12:30

2022-09-01T12:35

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РАШКА (Сербия), 1 сен - РИА Новости. Сербы севера самопровозглашенного Косово живут в постоянном напряжении и ожидании новых ограничительных мер властей, рассказала РИА Новости доктор наук, преподаватель русского языка и филологии Елена Байович.Она работает на кафедре русского языка и литературы университета Приштины. С 1999 года сербская часть этого университета находится в городе Косовска-Митровица на севере Косово, где живут в основном сербы.С 1 сентября власти Сербии начали признавать документы, выданные властями самопровозглашенного Косово. Это стало компромиссной мерой в ответ на продление властями Приштины на два месяца срока действия автомобильных номеров и документов, которыми пользуются сербы, живущие на севере Косово."Вроде бы это должно облегчить жизнь простых жителей Косово, в том числе сербов, но на самом деле мы пока не знаем, как будет работать этот порядок. Живем в постоянном напряжении", - рассказала РИА Новости Байович.Она опасается, что власти Приштины начнут настаивать на том, чтобы косовские сербы скорее получали местные документы и автомобильные номера, объясняя, что Белград их теперь признаёт."На самом деле у многих сербов Косово и так есть косовские документы, но теперь этот процесс пойдет быстрее", - опасается она.По ее словам, косовские сербы живут под постоянным давлением Приштины."Они всячески дают нам понять, что они тут главные. Например, сейчас нам несколько раз в день на несколько часов отключают электричество. Они как могут давят", - рассказала преподаватель.По словам Байович, сейчас многие сербы из центральных районов страны ездят в Косово на работу и учебу: Косовска-Митровица - это большой по местным меркам город, там находится хороший крупный университет. Сама Байович ездит туда на работу из Белграда."Раньше никаких проблем с поездками туда у сербов не было. Только приходится заклеивать свои сербские номера на машинах, кто ездит на автомобилях. Надеемся, сейчас тоже не будет, но что будет дальше, пока сказать трудно", - признаётся она.При этом русский язык пользуется популярностью среди школьников и студентов сербского севера Косово."Его преподают во всех школах как второй иностранный после английского. Многие наши студенты искренне любят русскую литературу и язык, и в целом Россию, так как видят в ней союзника и защиту Сербии", - говорит она.Студенты охотно идут изучать русский язык, филологию и лингвистику. Некоторые из них потом работают в школах Косовской-Митровицы учителями русского языка.Несмотря на нестабильную политическую ситуацию, большинство косовских сербов собираются после университета оставаться на своей малой родине, утверждает Байович.Ситуация вокруг Косово обострилась в июле из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц, то есть до 1 сентября. Накануне этой даты переговоры между Белградом и Приштиной возобновились. По их итогам Приштина продлила срок перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии, на косовские номерные знаки до 31 октября.Сейчас косовские сербы используют автомобильные номера, выданные властями Сербии с цифрами и буквами КМ ("Косовска-Митровица" - ред.), что также может трактоваться как "Косово и Метохия" – официальное название автономного края по конституции страны.Косовоалбанские власти в Приштине настаивают на применении с 31 октября исключительно номерных знаков с регистрацией RKS и символикой самопровозглашенной республики, что неприемлемо для Белграда.

https://ria.ru/20220831/kosovo-1813568084.html

https://ria.ru/20220826/vuchich-1812226161.html

https://ria.ru/20220827/vuchich-1812549651.html

https://ria.ru/20220827/kosovo-1812619271.html

https://ria.ru/20220901/kosovo-1813593512.html

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в мире, косово, приштина, белград (город), сербия