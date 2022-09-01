https://ria.ru/20220901/kontserty-1813845064.html

Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорбляющих Россию

Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорбляющих Россию - РИА Новости, 01.09.2022

Памфилова призвала не ходить на концерты артистов, оскорбляющих Россию

Российские военные проливают кровь за Россию, и каждый должен вносить свой вклад в рамках своих возможностей – например, не покупать билеты на концерты... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

2022-09-01T19:46

россия

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские военные проливают кровь за Россию, и каждый должен вносить свой вклад в рамках своих возможностей – например, не покупать билеты на концерты артистов-"оборотней", которые зарабатывали в России деньги, а потом начали оскорблять страну, когда это стало выгодно, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова."Это наши ребята кровь проливают, за нас в том числе, за то, чтобы Россия была, и мы должны тоже каждый, как может, какую-то долю своей ответственности понимать и хотя бы минимальный вклад вносить. Ничего особенного: то, что ты можешь", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".Она предложила в качестве поддержки не покупать билеты на концерты тех артистов, кто не поддерживает спецоперацию."Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь "оборотня", который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее - облил Россию грязью ", - сказала Памфилова.При этом она призвала не травить таких артистов, но призналась, что больше не пойдет на концерт группы, которая "вчера была любимой", за такие действия.

https://ria.ru/20220828/gosduma-1812706322.html

https://ria.ru/20220819/pamfilova-1810884071.html

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россия, цик рф, элла памфилова