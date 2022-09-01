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Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер - РИА Новости, 01.09.2022
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Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер
Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг представил первый компьютер, произведенный в стране, хотя в нем пока всего 12% белорусских деталей. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:58
2022-09-01T12:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
технологии
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг представил первый компьютер, произведенный в стране, хотя в нем пока всего 12% белорусских деталей.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, - процессоры, программное обеспечение, - и создать этот компьютер", - заявил Лукашенко во время урока.Он честно признался, что на сегодняшний день в компьютере всего 12% деталей произведены в Белоруссии, но к концу года в стране будут производить уже 30% деталей.Лукашенко добавил, что компьютер создан на белорусском заводе "Горизонт" и он уверен, что студенты и школьники об этом не догадались бы, если бы их не предупредили заранее.
https://ria.ru/20220826/lukashenko-1812320770.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, технологии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Технологии
12:58 01.09.2022
 
Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер

Лукашенко показал первый произведенный в стране компьютер с всего 12% белорусских деталей

© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока Историческая память - дорога в будущее - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг представил первый компьютер, произведенный в стране, хотя в нем пока всего 12% белорусских деталей.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
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"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, - процессоры, программное обеспечение, - и создать этот компьютер", - заявил Лукашенко во время урока.
Он честно признался, что на сегодняшний день в компьютере всего 12% деталей произведены в Белоруссии, но к концу года в стране будут производить уже 30% деталей.
Лукашенко добавил, что компьютер создан на белорусском заводе "Горизонт" и он уверен, что студенты и школьники об этом не догадались бы, если бы их не предупредили заранее.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоТехнологии
 
 
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