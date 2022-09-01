https://ria.ru/20220901/kompyuter-1813697795.html

Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер

Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко показал школьникам первый белорусский компьютер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг представил первый компьютер, произведенный в стране, хотя в нем пока всего 12% белорусских деталей. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

технологии

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг представил первый компьютер, произведенный в стране, хотя в нем пока всего 12% белорусских деталей.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, - процессоры, программное обеспечение, - и создать этот компьютер", - заявил Лукашенко во время урока.Он честно признался, что на сегодняшний день в компьютере всего 12% деталей произведены в Белоруссии, но к концу года в стране будут производить уже 30% деталей.Лукашенко добавил, что компьютер создан на белорусском заводе "Горизонт" и он уверен, что студенты и школьники об этом не догадались бы, если бы их не предупредили заранее.

https://ria.ru/20220826/lukashenko-1812320770.html

https://ria.ru/20220830/lukashenko-1813180051.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, технологии