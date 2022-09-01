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Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022" - РИА Новости, 01.09.2022
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Культура
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Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022"
Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022" - РИА Новости, 01.09.2022
Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022"
Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022", сообщает пресс-служба. Церемония награждения проходит в Москве в Гостином дворе в преддверии... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:05
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022", сообщает пресс-служба. Церемония награждения проходит в Москве в Гостином дворе в преддверии 35-ой Московской международной книжной ярмарки."Книгой года – 2022" назван альбом "Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина".Лучшей прозой стал роман Дмитрия Данилова "Саша, привет!". В категории "Поэзия года" победил сборник избранных стихотворений Владимира Кострова "Открытое окно".В номинации "Детям XXI века" жюри выбрало сборник рассказов Станислава Востокова "Печной волк". В категории "Поколение Некст" отметили роман Евгения Рудашевского "Истукан".В номинации "HUMANITAS" победитель — биографическое исследование Алексея Варламова "Розанов", а в разделе "Non-fiction" — книга "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины".Лучшей ART-книгой назван альбом Алены Дергилевой и Николая Бесчастнова "Нарисованный Зарайск". В номинации "Искусство книгопечатания" победил альбом фотографий Михаила Розанова "Волхонка, 12. Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 110 лет". Лучшим среди электронных изданий и аудиокниг был признан аудиоспектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова. В категории "Россия: культурный код" жюри отметило исследование Бориса Тихомирова "Достоевский: Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади". Это специальная номинация. Она приурочена к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным в 2022-м. "Она адресована изданиям, посвященным популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурному многообразию, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации", — поясняют в пресс-службы.В 2022 году на конкурс "Книга года" поступило более 600 книг от 92 издательств из 18 городов страны.
https://ria.ru/20220817/chukovskiy-1810160408.html
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новости культуры, книги, книга года, россия
Культура, Новости культуры, Книги, Книга года, Россия
20:05 01.09.2022 (обновлено: 20:11 01.09.2022)
 
Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022"

Альбом о коллекции Пушкинского музея назван "Книгой года – 2022"

© Фото предоставлено пресс-службой Московской международной книжной ярмаркиПремия "Книга года"
Премия Книга года
© Фото предоставлено пресс-службой Московской международной книжной ярмарки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Объявлены лауреаты Национального конкурса "Книга года – 2022", сообщает пресс-служба. Церемония награждения проходит в Москве в Гостином дворе в преддверии 35-ой Московской международной книжной ярмарки.
"Книгой года – 2022" назван альбом "Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина".
Лучшей прозой стал роман Дмитрия Данилова "Саша, привет!". В категории "Поэзия года" победил сборник избранных стихотворений Владимира Кострова "Открытое окно".
В номинации "Детям XXI века" жюри выбрало сборник рассказов Станислава Востокова "Печной волк". В категории "Поколение Некст" отметили роман Евгения Рудашевского "Истукан".
В номинации "HUMANITAS" победитель — биографическое исследование Алексея Варламова "Розанов", а в разделе "Non-fiction" — книга "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины".
Лучшей ART-книгой назван альбом Алены Дергилевой и Николая Бесчастнова "Нарисованный Зарайск". В номинации "Искусство книгопечатания" победил альбом фотографий Михаила Розанова "Волхонка, 12. Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 110 лет".
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В категории "Россия: культурный код" жюри отметило исследование Бориса Тихомирова "Достоевский: Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади". Это специальная номинация. Она приурочена к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным в 2022-м.
"Она адресована изданиям, посвященным популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурному многообразию, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации", — поясняют в пресс-службы.
В 2022 году на конкурс "Книга года" поступило более 600 книг от 92 издательств из 18 городов страны.
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